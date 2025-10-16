لزوم همگرایی بیشتر ایران و افغانستان؛ مرز ماهیرود الگوی موفق تجارت است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود سیادت ظهر پنجشنبه در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان، اظهار داشت: ارتقای تعامل سازنده و هماهنگی میان فعالان اقتصادی و مسئولان دو کشور، کلید اصلی گسترش روابط تجاری، افزایش تبادلات اقتصادی و فراهمسازی فرصتهای جدید در حوزه صادرات و ترانزیت کالا میان ایران و افغانستان است.
سیادت عملکرد استان در مدیریت مرز را ستودنی دانست و گفت: با توجه به انسجام مثالزدنی میان دولت و بخش خصوصی در خراسان جنوبی، مرز ماهیرود به یکی از امنترین و کارآمدترین مسیرهای صادراتی و ترانزیتی به مقصد افغانستان تبدیل شده است.
رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان خواستار افزایش ساعات فعالیت مرز ماهیرود شد و بیان کرد: با توجه به اینکه سایر مسیرها توانایی پاسخگویی به این حجم از ترانزیت را ندارند، افزایش ساعات کار مرز یک ضرورت است.
سیادت بر ضرورت برنامهریزی ساختارمند برای توسعه دوجانبه تأکید کرد و گفت: با الگوبرداری از تجربه موفق خراسان رضوی، «کمیسیون همکاریهای مشترک» بین خراسان جنوبی و استان هرات افغانستان تشکیل شود.
به گفته وی، این کمیسیون میتواند تسهیلگر همکاریها در زمینههای خدمات مهندسی، گردشگری سلامت و سرمایهگذاری مشترک باشد.
سیادت با اشاره به حرکت سرمایهها در افغانستان به سمت بخش تولید و صنعت، بیان کرد: دانشگاهها و شرکتهای فنیمهندسی خراسان جنوبی پتانسیل بالایی در ارائه خدمات، ساخت ماشینآلات و ارایه راهکارهای صنعتی به افغانستان دارند.
وی اظهار داشت: خراسان جنوبی باید علاوه بر صادرات، با حضور فعال در خاک افغانستان، زمینه واردات نهادههای کشاورزی، دامی و مواد اولیه را فراهم کند تا ضمن حفظ تعادل تجاری، مزیتهای رقابتی برای استان ایجاد شود.
رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان بیان کرد: تلاشها برای راهاندازی رسمی شعبه اتاق مشترک ایران و افغانستان در بیرجند در حال انجام است.
وی افزود: با افتتاح این شعبه، ارتباطی مستقیم و ساختارمند بین فعالان اقتصادی دو کشور شکل میگیرد و در همین راستا، سه کارگروه تخصصی شامل «صنعت و معدن»، «کشاورزی» و «خدمات مرزی» فعال شدهاند.
نظر شما