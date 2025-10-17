سید کمال‌الدین میرجعفریان، در گفتگو با خبرنگار مهر، از تسریع در اجرای پروژه قطار حومه‌ای ورامین گرمسار خبر داد و گفت: با رفع موانع فیزیکی موجود، ظرفیت بهره‌برداری این مسیر تا پایان سال بیش از ۸۰ درصد افزایش می‌یابد.

میرجعفریان در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه توسعه حمل‌ونقل ریلی در استان تهران اظهار داشت: ورامین یکی از محورهای اصلی حمل‌ونقل ریلی استان تهران است و مسیر قطار حومه‌ای ورامین – گرمسار ظرفیت بسیار بالایی دارد، خوشبختانه در سفر اخیر ریاست‌جمهوری، موضوع زیرگذرهای این مسیر به تصویب رسید و اکنون عملیات اجرایی آن در حال انجام است.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران تکمیل گره‌های باقی‌مانده در این مسیر را در دستور کار دارد و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال، بیش از ۸۰ درصد ظرفیت قطار حومه‌ای ورامین و پیشوا فعال شود.

معاون امور عمرانی استاندار تهران با اشاره به نقش این طرح در کاهش ترافیک و تسهیل تردد میان تهران و شهرهای اطراف گفت: راه‌اندازی کامل قطار حومه‌ای ورامین علاوه بر ارتقای کیفیت خدمات حمل‌ونقل عمومی، موجب کاهش چشمگیر ترافیک ورودی به تهران و صرفه‌جویی در زمان و سوخت شهروندان خواهد شد.

میرجعفریان در ادامه با اشاره به برنامه کلان استان تهران برای مدیریت یکپارچه حمل‌ونقل و ترافیک تصریح کرد: این طرح که مراحل کارشناسی آن به پایان رسیده و در شورای عالی ترافیک تقریباً به تصویب رسیده است، به هماهنگی هرچه بیشتر میان سیستم‌های حمل‌ونقل شهری و بین‌شهری کمک می‌کند. در قالب همین طرح، توسعه خطوط ریلی به شهرهای حومه‌ای مانند ورامین، پیشوا و پردیس با جدیت دنبال می‌شود.

وی همچنین از تشکیل شرکت حمل‌ونقل قطار حومه‌ای استان تهران خبر داد و گفت: این شرکت با هدف ساماندهی حمل‌ونقل ریلی بین‌شهری تأسیس خواهد شد و در حال حاضر چارت تشکیلاتی آن در سازمان اداری و استخدامی کشور در دست بررسی است.

معاون استاندار تهران در پایان تأکید کرد: با تکمیل پروژه قطار حومه‌ای ورامین و اجرای مدیریت یکپارچه حمل‌ونقل، گام مهمی در جهت توسعه پایدار، کاهش آلودگی هوا و تسهیل تردد روزانه شهروندان استان تهران برداشته خواهد شد.