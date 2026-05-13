به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دکتر حسام ابوصفیه، پزشک فلسطینی که 18 ماه پیش توسط نیروهای اشغالگر صهیونیستی در مقابل بیمارستان دستگیر شد، با گرسنگی سیستماتیک، محرومیت از مراقبتهای پزشکی و عدم امکان ارتباط با خانوادهاش مواجه است.
الیاس ابوصفیه، پسر این پزشک فلسطینی، گفت که پدرش در شرایط فاجعهباری در زندانهای صهیونیستی به سر میبرد. وی تحت گرسنگی سیستماتیک قرار دارد و به دلیل محرومیت از تمام حقوق پزشکی خود، از وخامت شدید اوضاع جسمانی رنج میبرد.
بنابر اعلام الیاس ابوصفیه، پس از فشارهای بینالمللی، مقامات اسرائیلی به ابوصفیه اجازه دادند تا پس از 90 روز محرومیت از ملاقات، با وکیل خود دیدار کند. وی تأکید کرد که خانواده به دلیل اخباری که در مورد وضعیت فاجعهبار پدرشان به آنها میرسد، دائماً نگران هستند.
پسر این پزشک فلسطینی تأکید کرد که تمام اخبار رسیده از زندانهای اسرائیل ترسناک است و نگرانی خانوادههای اسیران را که نوع دیگری از عذاب را تجربه میکنند، افزایش میدهد.
وی افزود که خانواده، از زمان دستگیری با پدرش ارتباطی نداشته و اخبار او را از طریق وکیلش، ناصر عوده، پیگیری میکند. او از دستگیری و شکنجه پدرش بدون ارتکاب هیچ جرمی «جز تلاش برای نجات کودکان» و با وجود خالی بودن پرونده او در دادستانی کل و دادگاه عالی رژیم صهیونیستی از هرگونه تخلف، ابراز تعجب کرد.
الیاس ابوصفیه توضیح داد که وکیل پدرش و سازمان پزشکان حقوق بشر در داخل فلسطین اشغالی تأیید کردهاند که ابوصفیه و 375 کادر پزشکی که توسط رژیم صهیونیستی دستگیر شدهاند، تاکنون با هیچ اتهامی مواجه نشدهاند و بر اساس قانون «مبارز غیرقانونی» بازداشت شدهاند که به اشغالگران اجازه میدهد هر کسی را بدون طرح اتهام بازداشت کنند.
اسرائیل از قوانین استثنایی برای ربودن پزشکانی استفاده میکند که آخرین خط دفاعی برای جان غیرنظامیان و کودکان در شمال نوار غزه بودند.
ابوصفیه، مدیر بیمارستان کمال عدوان در شمال نوار غزه، در دسامبر 2024 در محل کار خود بود. وی داوطلبانه در برابر تانکهای رژیم صهیونی ایستاد تا از حمله آنها به بیمارستان جلوگیری کند. از آن روز، نام این پزشک به یک نماد جهانی تبدیل شد و تمام جهان ابوصفیه را دید که با لباس سفید خود در میان آوارها به سمت تانکهای اشغالگر که بیمارستان کمال عدوان را محاصره کرده بودند، حرکت میکرد.
این بیمارستان آخرین مرکز بزرگی بود که حداقل خدمات پزشکی را در آن بخش از نوار غزه ارائه میداد. حسام ابوصفیه چندین ماه از ترک بیمارستان خودداری کرد و با خانوادهاش در آنجا ماند تا از کودکانی که از هر سو با مرگ مواجه بودند، مراقبت کند.
در 26 اکتبر 2024، پسرش ابراهیم در حمله ای که اطراف بیمارستان را هدف قرار داد، به شهادت رسید و خود ابوصفیه نیز بعداً در حملات مکرر به این مرکز مجروح شد.
