به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، ظهر یکشنبه در حاشیه سفر به شهرستان بم در جمع خبرنگاران گفت: افتتاح پروژه بهسازی و بازسازی فرودگاه بم نقطه عطفی در مسیر توسعه این منطقه است.
وی افزود: این طرح ارزشمند توسط شرکت فرودگاههای کشور و با مساعدت و همراهی منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید عملیاتی شد تا امکان بسیار مناسبی برای زمینهسازی توسعه هر چه بیشتر در منطقه شرق استان کرمان فراهم آورد.
استاندار کرمان ادامه داد: فرودگاه پیشنیازی برای توسعه صنعتی و گردشگری است و میتواند زیرساختی حیاتی برای جذب سرمایهگذار در بخشهای صنعتی و نیز رونق بخشیدن به ظرفیتهای بینظیر گردشگری شرق استان باشد.
طالبی، از برنامههای متنوع با محوریت ایجاد اشتغال و فرصتهای سرمایهگذاری در شرق استان کرمان خبر داد و گفت: ما برای جذب سرمایههای خرد حاصل از صادرات محصولات کشاورزی برنامه ریزی داریم و فرمانداران شرق استان کرمان به ویژه در شهرستان بم در حال شناسایی و آمادهسازی فرصتهای سرمایهگذاری هستند.
وی با بیان اینکه چشمانداز توسعه در شرق استان کرمان، چشم انداز بسیار خوبی است افزود: در بحث منطقه ویژه و صنایع خودروسازی با مشکلاتی مواجه هستیم که با دستور معاون اول رئیسجمهور و پیگیری وزارت کشور به صورت جدی در حال پیگیری است.
استاندار کرمان افزود: فضا برای سرمایهگذاری در حوزه صنایع پایین دستی خودروسازی، فرآوری محصولات کشاورزی، هوشمندسازی و توسعه گلخانهها فراهم است و امیدواریم با مشارکت مردم گامهای بلند و مؤثری در مسیر توسعه و آبادانی شرق استان کرمان برداشته شود.
