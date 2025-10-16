  1. سیاست
پزشکیان درگذشت سردار افشار را تسلیت گفت

رئیس جمهور با صدور پیامی درگذشت سردار علیرضا افشار را تسلیت گفت و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم علوّ درجات و رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و سلامتی مسالت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در این پیام نوشت: درگذشت سردار علیرضا افشار را به خانواده معزز ایشان، همرزمان گرامی، جامعه ایثارگران و ملت شریف ایران تسلیت عرض می‌کنم.

پزشکیان افزود: سردار افشار از چهره‌های برجسته دفاع مقدس و از مدیران دلسوز و انقلابی کشور بود که سال‌ها از عمر شریف خود را در مسیر خدمت به مردم، پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی و اعتلای میهن عزیزمان صرف کرد. اینجانب ضمن ابراز همدردی صمیمانه، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم علوّ درجات و رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و سلامتی مسالت دارم.

