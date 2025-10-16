به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه‌وکیلی پیش از ظهر پنجشنبه در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی اظهار کرد: از زمان تأسیس این شورا تاکنون ۶۷ جلسه برگزار شده و به همین تعداد مصوبه تصویب شده است که از این میان، ۵۰ مورد آن به مرحله اجرا رسیده است.

وی افزود: تمرکز اصلی شورای گفت‌وگو بر اصلاح قوانین و مقررات کلان اقتصادی است، در حالی که مسائل خاص و موردی در ستاد تسهیل استان یا در سطح ملی مورد بررسی قرار می‌گیرند.

زندیه‌وکیلی تصریح کرد: مصوباتی که هنوز اجرایی نشده‌اند، برای اتخاذ تصمیم نهایی یا ارائه پیشنهادهای اصلاحی به شورای گفت‌وگوی ملی ارسال شده‌اند.

وی ادامه داد: برخی مصوبات به دلیل نیاز به بازنگری در قوانین و آئین‌نامه‌ها هنوز به مرحله اجرا نرسیده‌اند و لازم است اقدامات لازم برای رفع موانع قانونی آن‌ها صورت گیرد.

استاندار مرکزی با اشاره به اینکه بیشترین مصوبات اجرایی‌نشده مربوط به بخش‌های صنعت و کشاورزی است، تأکید کرد: این موضوع نشان‌دهنده وجود مشکلات بیشتر در صنعت نیست، بلکه ناشی از حجم بالای فعالیت‌های صنعتی در استان مرکزی است.

وی گفت: ارتباط مستقیم فعالان اقتصادی با مدیران دستگاه‌های اجرایی، بستری مناسب برای اصلاح رویه‌ها و برطرف کردن نواقص موجود فراهم می‌کند.

زندیه‌وکیلی بیان کرد: برقراری تعامل مؤثر با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شورای گفت‌وگوی ملی و دولت برای اجرایی شدن مصوبات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.