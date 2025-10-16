به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد، بعد از ظهر پنجشنبه در جلسه‌ای با حضور رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس و مدیران اجرایی استان، مهم‌ترین چالش‌های اصفهان را مطرح کرد و محورهای زیست‌محیطی و اقتصادی را اصلی‌ترین اولویت‌های گفت‌وگو با رئیس دولت دانست.

جمالی‌نژاد با اشاره به بحران زاینده‌رود تصریح کرد: خشکی این رودخانه صرفاً چالشی محلی نیست، بلکه مسئله‌ای ملی است که حل آن نیازمند هماهنگی دستگاه‌های کشور و پشتوانه اجرایی قوی است.

به گفته وی، در نشست امروز ابعاد مختلف بحران زاینده‌رود و طرح‌های در دست اقدام برای رئیس‌جمهور تشریح شد و رئیس دولت با نگاه حمایتی نسبت به طرح‌های آبی و زیست‌محیطی، وعده پیگیری ویژه این موضوع را داد.

ضرورت حمایت از پروژه‌های عمرانی و حمل‌ونقلی

استاندار اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه قطار سریع‌السیر تهران–قم–اصفهان اشاره کرد و گفت: این طرح از پروژه‌های راهبردی کشور است که نیازمند تسریع در تأمین منابع مالی و حمایت دولت می‌باشد. همچنین مسئله آلودگی هوا و آثار آن بر زندگی شهروندان اصفهانی به طور مبسوط با رئیس‌جمهور بررسی شد تا تصمیمات عملی در زمینه کنترل آلایندگی و توسعه حمل‌ونقل پاک اتخاذ شود.

تمرکز دولت بر کاهش فشار اقتصادی مردم

به گفته استاندار اصفهان، دغدغه‌های معیشتی مردم از دیگر محورهای گفت‌وگو با رئیس‌جمهور بوده است و در این راستا، بر اجرای برنامه‌های حمایتی برای تقویت معیشت خانوارها و کاهش فشارهای اقتصادی تأکید شد.

جمالی‌نژاد اظهار امیدواری کرد که با پیگیری جدی دولت چهاردهم و همکاری مجموعه استان، گام‌های مؤثری در مسیر بهبود وضعیت زیستی و اقتصادی مردم برداشته شود.

وی با تأکید بر نگرانی‌های عمومی مردم پیرامون مسئله آب، آلودگی هوا، فرونشست زمین و توقف برخی طرح‌های عمرانی گفت: این موضوعات به طور صریح در نشست با رئیس‌جمهور مطرح شد و ایشان قول مساعد برای پیگیری میدانی و نظارت ویژه بر روند پیشرفت این طرح‌ها را دادند.