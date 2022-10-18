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۲۶ مهر ۱۴۰۱، ۱۴:۰۶

برنامه‌های هفته تربیت بدنی در قم از زورخانه شهید فهمیده آغاز شد

برنامه‌های هفته تربیت بدنی در قم از زورخانه شهید فهمیده آغاز شد

قم- برنامه‌های هفته تربیت بدنی و ورزش در استان قم با نواخته شدن زنگ زورخانه شهید فهمیده از گود این زورخانه آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آئین نواخته شدن زنگ زورخانه شهید فهمیده قم صبح سه شنبه با حضور احمد حاجی زاده معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قم، مدیرکل، معاونان و کارشناسان اداره کل ورزش و جوانان استان و تنی چند از مسئولان هیئت‌های ورزشی و پیشکسوتان ورزش قم برگزار شد.

یکی از مرشدان قم در ابتدای این برنامه نوای گرم خود را در زورخانه طنین انداز کرد و در ادامه جمعی از ورزشکاران و مدیران قم اقدام به انجام حرکات ورزشی در گود زورخانه شهید فهمیده قم کردند.

در ادامه این برنامه ابراهیم سانی خانی مدیر کل ورزش و جوانان به ایراد سخن پرداخت و ضمن ارائه برنامه‌های هفته تربیت بدنی و ورزش به دستاوردهای جامعه ورزش استان قم در طول ۶ ماه اخیر به ویژه مسابقات المپیاد استعدادهای برتر پرداخت و از ورزشکاران تقدیر کرد.

علی اکبر خاکدوست و همچنین محبتعلی باقری، کهن کسوت و مدیر زورخانه شهید فهمیده نیز در این برنامه تجلیل شدند.

همچنین در اولین روز از هفته تربیت بدنی و ورزش؛ همایش ورزش صبحگاهی در دبیرستان دخترانه شاهد اشراقی با حضور مدیر کل ورزش و جوانان استان قم با طنین صدای زنگ ورزش آغاز و مراسم تقدیر تنی چند از دبیران و دانش آموزان این واحد آموزشی برگزار شد.

کد مطلب 5611717

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