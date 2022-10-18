به گزارش خبرنگار مهر، آئین نواخته شدن زنگ زورخانه شهید فهمیده قم صبح سه شنبه با حضور احمد حاجی زاده معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قم، مدیرکل، معاونان و کارشناسان اداره کل ورزش و جوانان استان و تنی چند از مسئولان هیئت‌های ورزشی و پیشکسوتان ورزش قم برگزار شد.

یکی از مرشدان قم در ابتدای این برنامه نوای گرم خود را در زورخانه طنین انداز کرد و در ادامه جمعی از ورزشکاران و مدیران قم اقدام به انجام حرکات ورزشی در گود زورخانه شهید فهمیده قم کردند.

در ادامه این برنامه ابراهیم سانی خانی مدیر کل ورزش و جوانان به ایراد سخن پرداخت و ضمن ارائه برنامه‌های هفته تربیت بدنی و ورزش به دستاوردهای جامعه ورزش استان قم در طول ۶ ماه اخیر به ویژه مسابقات المپیاد استعدادهای برتر پرداخت و از ورزشکاران تقدیر کرد.

علی اکبر خاکدوست و همچنین محبتعلی باقری، کهن کسوت و مدیر زورخانه شهید فهمیده نیز در این برنامه تجلیل شدند.

همچنین در اولین روز از هفته تربیت بدنی و ورزش؛ همایش ورزش صبحگاهی در دبیرستان دخترانه شاهد اشراقی با حضور مدیر کل ورزش و جوانان استان قم با طنین صدای زنگ ورزش آغاز و مراسم تقدیر تنی چند از دبیران و دانش آموزان این واحد آموزشی برگزار شد.