رسول منعم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های هفته تربیت‌بدنی اظهار داشت: امسال هم‌زمان با هفته تربیت‌بدنی و ورزش بیش از ۱۰۰ عنوان برنامه متنوع فرهنگی و ورزشی با محوریت توسعه ورزش همگانی، اطلاع‌رسانی و ارائه گزارش عملکرد پیرامون اقدامات انجام‌شده در حوزه ورزش و جوانان در شهرستان‌های استان همدان برگزار می‌شود.

وی افزود: برنامه‌های گرامیداشت هفته تربیت‌بدنی از ۲۶ مهرماه تا ۲ آبان ماه با شعار «سلامت، افتخار و معنویت با ورزش» از سوی وزارت ورزش و زیر نظر معاونت همگانی این وزارتخانه برگزار می‌شود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان با اشاره به برنامه‌های هفته تربیت‌بدنی گفت: برنامه فرهنگی حضور در گلزار شهدا و ویلچررانی، دیدار با امام‌جمعه همدان، همایش ورزش صبحگاهی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان و مسئولین هیئت‌های ورزشی استان در این هفته اجرا خواهد شد.

منعم عنوان کرد: همچنین همایش پیاده‌روی ورزش صبحگاهی با حضور ۱۰ استان کشور و برگزاری مسابقات تنیس روی میز قهرمانی کشور آقایان ازجمله برنامه‌های مهم این هفته است که هم‌زمان با هفته ورزش برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت هفته تربیت‌بدنی بیان کرد: برنامه های این هفته درراستای توسعه و گسترش فرهنگ ورزش در بین آحاد مردم و معرفی نقش کلیدی آن در تأمین سلامت جسمی و روحی جامعه و به‌خصوص نوجوانان و جوانان که آینده‌ساز این مملکت هستند، برگزار می شود.

منعم عنوان کرد: توجه جدی‌تر به برنامه‌های اجرایی استان در هفته تربیت‌بدنی و ورزش از نیازهای لازم و ضروری است.