ابراز رضایت سرمربی استقلال از عملکرد تیمش در لیگ بسکتبال

به گزارش خبرنگار مهر، مهران شاهین طبع در پایان دیدار امروز تیم های بسکتبال استقلال و مهگل در هفته چهارم لیگ برتر که با چهارمین برد متوالی تیمش همراه بود، گفت: فعلا در هفته های ابتدایی هستیم و نمی توان روی تیم ها حساب باز کرد.

وی ادامه داد: به مرور زمان توان و کاراآیی تیم ها و همچنین شرایط بازیکنان خارجی شان بهتر می شود.

سرمربی تیم بسکتبال استقلال تاکید کرد: البته تا به این هفته بازیکنانم تمرکز خوبی روی بازی ها داشته اند و توانسته اند عملکرد خوبی برای نتیجه گیری داشته باشند.

شاهین طبع با یادآوری اینکه تیمش در هفته پنجم با رعد پدافند دیدار خواهد داشت، در مورد سرمایه گذاری باشگاه استقلال روی بسکتبال گفت: به هر حال هر تیمی از بازیکنان داخلی و خارجی تشکیل شده است، افتخار می کنم که در تیمم نفرات ملی پوش دارم و امیدوارم باعث رشد بیشتر انها شویم.