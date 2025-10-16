مدرسی: ۸ خانه تخصصی بوکس در مازندران فعال شده است

سید امیر مدرسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات قهرمانی بزرگسالان بوکس مازندران به همت هیأت بوکس شهرستان آمل طی چهار شب در این شهرستان برگزار میشود و از مهمترین رویدادهای ورزشی استان در سال جاری به شمار میآید.
وی افزود: برترینهای رده بزرگسالان در این رقابتها به مصاف یکدیگر میروند و در پایان، تیم منتخب بوکس بزرگسالان مازندران برای حضور در مسابقات قهرمانی کشور معرفی خواهد شد.
مدرسی با اشاره به جایگاه ممتاز بوکس مازندران در سطح ملی گفت: خوشبختانه این رشته در استان از شرایط مطلوبی برخوردار است و ما در تمامی ردهها دارای اعضای ثابت در تیمهای ملی، کادر مربیان و کمیتههای فدراسیون هستیم.
وی افزود: در حال حاضر هشت خانه تخصصی بوکس در شهرستانهای مختلف استان فعال است و یک خانه بوکس جدید نیز در شهرستان آمل در حال احداث است که به زودی افتتاح خواهد شد.
حضور داوران بینالمللی و المپیکی
در ادامه، بابک بردبار، داور بینالمللی سهستاره و داور المپیکی کشور که به عنوان سرداور این رقابتها در آمل حضور دارد، با اشاره به سطح بالای مسابقات گفت: از سراسر کشور داورانی برای ارتقای درجه از سطح دو به یک به مازندران آمدهاند و کلاسهای تئوری و عملی آنان بهصورت تلفیقی همزمان با این رقابتها برگزار میشود.
وی با بیان اینکه کیفیت مسابقات در سطح بسیار مطلوبی قرار دارد، افزود: داوران مازندرانی نیز در کنار داوران مهمان قضاوت میکنند و این ترکیب موجب افزایش سطح فنی و داوری مسابقات شده است. خوشبختانه رقابتها نزدیک، دیدنی و فنی دنبال میشود و کمتر شاهد دیدارهای یکطرفه بودهایم، که این امر نشاندهنده رشد فنی و تکنیکی بوکسورهای استان است.
بردبار در پایان ابراز امیدواری کرد: در مسابقات قهرمانی کشور پیشرو نیز شاهد درخشش بوکسورهای توانمند مازندرانی باشیم.
نظر شما