به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، با اشاره به ظرفیتهای مهم استان در تولید ناخالص ملی، تاکید کرد: استان بوشهر همواره به خاطر مردم فعال و روحیه مشارکتپذیر و موقعیت ممتاز جغرافیایی، یکی از پیشرانهای اصلی اقتصاد ملی بوده است.
استاندار بوشهر ضمن اشاره به سفر رئیسجمهور و هیئت دولت به بوشهر و اختصاص اعتبار و تسهیلات ویژه به حوزه سرمایهگذاری، افزود: تکمیل بزرگراه دالکی-کنارتخته و تبدیل ورودی و خروجیهای استان به بزرگراه، گامهای مهمی برای تحول حملونقل و تسهیل ارتباطات است و در این راستا برای بزرگراه دالکی-کنارتخته به مسافت ۱۵ کیلومتر، بیش از ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار مصوب شده است.
زارع با ابراز امیدواری درباره توسعه بنادر استان گفت: ظرفیت تخلیه و بارگیری کالا و صادرات و واردات در بنادر بوشهر افزایش یافته و با انجام طرحهای توسعهای بنادر و تکمیل خطوط ریلی و آزادراه این ظرفیت افزایش بیشتری مییابد.
استاندار بوشهر نقش سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی را کلیدی دانست و اظهار کرد: اتصال خط ریلی شیراز به بوشهر و عسلویه نهتنها از نظر اقتصادی طرح اجرا شده تا شیراز را کاملاً توجیهدار میکند، بلکه زمینهساز افزایش رونق و پایداری معیشت مردم و جذب بیشتر سرمایهگذاری خواهد بود، فعالان بخش خصوصی میتوانند در کنار فعالیتهای جاری، با سرمایه گذاری نقش عمدهای در تحول و ارتقا شاخصهای استان ایفا کنند.
زارع تأکید کرد: تصمیمات و اقدامات زیرساختی اخیر نشاندهنده عزم دولت چهاردهم برای ارتقای جایگاه بوشهر در عرصه اقتصاد کشور است.
