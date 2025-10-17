آزادسازی ۵۱ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان کرمانشاه

کامران کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی اجرای احکام قضائی مرتبط با مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز، بیش از ۵۱ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان آزادسازی و دوباره به چرخه تولید بازگشتهاند.
وی افزود: از مجموع ۳۶۲ مورد اجرای حکم، ۳۵۱ مورد در قالب دستور موقت و ۱۱ مورد نیز با حکم قطعی مقام محترم قضایی انجام شده است.
کریمی با قدردانی از حمایتهای ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان، مدیر امور اراضی و حضور میدانی مدیر یگان حفاظت، سرهنگ منصورپور، تصریح کرد: علیرغم گستردگی اراضی کشاورزی در شهرستان کرمانشاه، گشتهای امور اراضی بهصورت مستمر فعالیت دارند و ساختوسازهای غیرمجاز را رصد میکنند. در صورت بیتوجهی مالکان به اخطاریهها، با هماهنگی دستگاه قضا نسبت به قلع و قمع بناها اقدام میشود.
رئیس جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه در پایان از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی، مراتب را از طریق تلفن ۱۳۱ اطلاع دهند تا از سودجویی افراد و تخریب اراضی حاصلخیزی که ضامن امنیت غذایی جامعه هستند جلوگیری شود.
