کامران کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها اظهار کرد: در روز سه‌شنبه، اول مهرماه ۱۴۰۴، ۱۸ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز در دهستان سراب نیلوفر کرمانشاه با دستور مقام محترم قضایی قلع و قمع شد.

وی با قدردانی از همکاری مجموعه امور اراضی شهرستان، مرکز جهاد کشاورزی دهستان سراب نیلوفر و سایر دستگاه‌های مرتبط، افزود: این تخلفات شامل احداث ساختمان، فنس‌کشی، اتاقک، سکو و پایه فنس سیمانی بود که مجموعاً بیش از ۴۲ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی منطقه را دربر گرفته بود و همگی با حکم قانونی تخریب و زمین‌ها به حالت اولیه بازگردانده شد.

کریمی با تأکید بر اهمیت صیانت از اراضی کشاورزی به عنوان سرمایه‌ای ملی و پشتوانه امنیت غذایی جامعه گفت: تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی علاوه بر آسیب به تولید و منابع طبیعی، تهدیدی جدی برای آینده غذایی جامعه به شمار می‌رود و برخورد با متخلفان در این زمینه قاطعانه ادامه خواهد داشت.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه همچنین از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز، موضوع را از طریق تلفن ۱۳۱ اطلاع دهند تا از سودجویی برخی افراد و تخریب اراضی ارزشمند کشاورزی جلوگیری شود.

وی افزود: مشارکت و هوشیاری مردم در این زمینه نقشی مهم در حفظ اراضی کشاورزی و تحقق اهداف امنیت غذایی دارد.