حفاظت از اراضی کشاورزی، رکن اساسی تولید پایدار کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، سعید کریمی رئیس جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در نشست مشترک با فرمانده یگان حفاظت از اراضی کشور اظهار کرد: همکاران ما در حوزه حفاظت از اراضی با کمترین امکانات، در خط مقدم صیانت از اراضی کشاورزی قرار دارند و از تلاش‌ها و پیگیری‌های مستمر آنان صمیمانه قدردانی می‌کنم.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده با حضور شهرام آشتاب، مدیر امور اراضی استان کرمانشاه و فرمانده یگان حفاظت، افزود: در ماه‌های اخیر گام‌های مؤثری در پیشگیری از تخریب و تغییر کاربری غیرمجاز اراضی برداشته شده است.

اهمیت پیشگیری و اقدامات به‌موقع در صیانت از اراضی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه حفاظت از اراضی را مأموریتی دشوار و حساس دانست و تصریح کرد: با تدابیر مناسب و اقدامات به‌موقع، از بسیاری موارد تخریب اراضی کشاورزی جلوگیری شده و برخورد با متخلفان با جدیت دنبال می‌شود.

کریمی پیشگیری در مراحل اولیه را مهم‌ترین راهکار مقابله با تغییرکاربری عنوان کرد و گفت: ضروری است همکاران ما در نخستین مراحل مشاهده تخلف به‌طور قاطع وارد عمل شوند.

وی در پایان به برخی مشکلات، کمبود امکانات و نیازهای موجود در حوزه حفاظت از اراضی اشاره و پیشنهادهای لازم برای تقویت روند صیانت از اراضی ارائه کرد.