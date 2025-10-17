شنبه حساس در فولادشهر؛ نبرد امید و اعتماد به نفس در هفته هفتم لیگ برتر

به گزارش خبرنگار مهر، ذوب‌آهن و فولاد با شروعی ناکام در فصل جاری، در رتبه‌های چهاردهم و سیزدهم جدول قرار گرفته‌اند. فولاد خوزستان تاکنون ۶ امتیاز از ۶ مسابقه کسب کرده و ذوب‌آهن نیز با ۵ امتیاز در جایگاه چهاردهم ایستاده است. نزدیکی امتیازهای دو تیم نشان می‌دهد که نتیجه این دیدار می‌تواند تأثیر زیادی بر روند نیم‌فصل اول داشته باشد.

در اردوی فولاد، مصدومیت شدید وحید امیری بزرگ‌ترین نگرانی است. امیری در یکی از تمرینات تیم از ناحیه زانو دچار پارگی رباط صلیبی شده و پزشکان تنها راه درمان او را جراحی اعلام کرده‌اند. این غیبت ضربه‌ای سنگین به خط حمله فولاد و روحیه تیم وارد کرده است. همچنین دروازه‌بان ازبکستانی فولاد، اتکیر یوسوپوف، به دلیل مصدومیت طولانی و عمل جراحی همچنان از ترکیب خارج است و باشگاه فولاد برای پوشش این خلأ، محسن فروزان را جذب کرده و وی نخستین تمرین خود را با تیم پشت سر گذاشته است. فشار روانی این شرایط روی یحیی گل‌محمدی، سرمربی فولاد و بازیکنان تیم قابل توجه است.

از سوی دیگر ذوب‌آهن نیز شرایط مشابهی را تجربه می‌کند. محمود قائدرحمتی همچنان غایب بزرگ تیم است و نبود او در خط میانی خلأ قابل توجهی ایجاد کرده است. با این حال، بازگشت پارسا جعفری و پویا مختاری به تمرینات گروهی، نوید حضور این بازیکنان در فهرست نهایی را می‌دهد. حمایت مدیران باشگاه از سرمربی تیم، قاسم حدادی‌فر، تلاش برای کاهش فشار روانی و ایجاد ثبات تیمی را نشان می‌دهد. با این وجود، ضعف در خط حمله و گل‌زنی همچنان یک چالش جدی برای ذوب‌آهن است.

نبرد شنبه، تنها یک مسابقه عادی نیست؛ تقابل حدادی‌فر و گل‌محمدی روی نیمکت، داستانی از تجربه و جوانی، امید و فشار روانی و تلاش برای بازگرداندن تیم‌ها به مسیر درست است. ذوب‌آهن با حمایت هوادارانش به دنبال برد خانگی است و فولاد می‌خواهد پس از روزهای پر فراز و نشیب، با نتیجه‌ای مثبت اعتماد و روحیه از دست رفته خود را بازگرداند.

آمار سه دیدار اخیر دو تیم در لیگ برتر نشان می‌دهد که میانگین گل کمتر از دو گل بوده و پیش‌بینی می‌شود بازی شنبه نیز با دقت دفاعی بالا و مبارزه برای هر توپ دنبال شود. هر لحظه غفلت می‌تواند سرنوشت این نبرد حساس را تغییر دهد.

دیدار شنبه فرصتی است تا هر دو تیم با کسب سه امتیاز، نه تنها جدول را تغییر دهند بلکه اعتماد به نفس و امید را به بازیکنان و هواداران بازگردانند. این بازی فرصتی برای احیای امید و آغاز دوباره مسیر نیم‌فصل برای هر دو تیم است و بی‌شک برای فوتبالدوستان اصفهان و خوزستان، لحظاتی پرتنش و سرنوشت‌ساز رقم خواهد زد.