به گزارش خبرنگار مهر، عملیات ترمیم و بازسازی جداول شکسته و پلهای مسدود مربوط به دفع آبهای سطحی منطقه دو شهر خرمآباد آغاز شد.
برخی از پلها و مسیرهای عبور آب در کوچهها و خیابانها سالها است که دچار انسداد شده و امکان عبور آب از زیر آنها وجود نداشت.
این موضوع در زمان بارندگی موجب تجمع آب و ایجاد مشکلات برای شهروندان میشد.
در ادامه اقدامات عمرانی اخیر شهرداری خرمآباد، پس از اتمام عملیات ترمیم جداول در کوچه نوبهار دوم، هماکنون جداول خیابان مجاور پارک طبیعت در حال بازسازی و اصلاح است.
هدف از اجرای این طرح، بهبود سیستم دفع آبهای سطحی و ارتقای وضعیت عبورومرور در محلات منطقه دو عنوان شده است.
نظر شما