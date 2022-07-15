رفع مشکلات معیشتی مردم اولویت دولتمردان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا فایق رستمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سنندج اظهار کرد: متأسفانه اقشار مختلف مردم با مشکلات معیشتی و اقتصادی مواجه هستند.

وی افزود: انتظار می‌رود دولتمردان استانی و کشوری برای کاهش این دغدغه‌ها و مشکلات مردم چاره اندیشی کنند.

امام جمعه سنندج تصریح کرد: کاهش آلام معیشتی مردم نیازمند تلاش و همت مضاعف مسئولان و تصمیم گیران است.

ماموستا رستمی در بخشی دیگر از خطبه‌های این هفته از افزایش سرسام آور اجاره خانه در سنندج انتقاد کرد و گفت: این وضعیت باید با نظارت دستگاه‌های متولی امر هر چه سریع‌تر سامان یابد.

وی افزود: شایسته نیست در استانی محروم همچون کردستان که ساکنان آن وضعیت اقتصادی مناسبی ندارند شاهد افزایش سرسام آور اجاره خانه باشیم.

امام جمعه سنندج در ادامه خطبه‌های این هفته به سفر رئیس جمهور به کردستان اشاره کرد و گفت: امیدواریم با تحقق مصوبات این سفر شاهد انجام پروژه‌های زیربنایی و اشتغال زایی در استان باشیم.

ماموستا رستمی همچنین نمازگزاران سنندجی را به مطالعه و تدبر در آیات قرآن کریم به عنوان برنامه تعالی بخش در زندگی تأکید کرد.