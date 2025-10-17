آیت الله فلاحتی: تبیین حقایق وظیفه کارگزاران نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله رسول فلاحتی در خطبه‌های این هفته با سفارش به تقوای الهی، تبیین حقایق را از وظایف حاکم اسلامی و مدیران نظام خواند و گفت: خطبه جمعه باید به عنوان یکی از ابزارهای اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی مردم درباره رویدادهای داخلی و بین‌المللی مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

آیت‌الله فلاحتی تصریح کرد: دشمنان در طول تاریخ تلاش کرده‌اند آحاد جامعه اسلامی را از اطلاعات صحیح محروم کنند و از این رو نقش تبیین‌کننده مدیران، رسانه‌ها و خطباء اهمیت مضاعفی یافته است.

وی به نظر فقهای شیعه درباره لزوم اطلاع‌رسانی در خطبه دوم نماز جمعه اشاره و تاکید کرد: خطیب جمعه موظف است مردم را نسبت به رخدادهای داخلی و جهانی آگاه سازد.

امام جمعه رشت بخش مهمی از سخنان خود را به نقد اظهارات برخی سیاستمداران خارجی اختصاص داد که به ادعای وی، در لفافه پیشنهاد مذاکره با شروطی چون توقف برنامه هسته‌ای و قطع حمایت از محور مقاومت را مطرح کرده‌اند.

وی افزود: برخی از این گفته‌ها در مقام «بسته پیشنهادی» توأم با شروط سیاسی و راهبردی مطرح شده که شامل فشار بر برنامه هسته‌ای و فاصله‌گیری ایران از کشورهای مقاومت (فلسطین، لبنان، سوریه، عراق و افغانستان) است.

امام جمعه رشت تاکید کرد: چنین شروطی قابل قبول نیست و لازم است این نوع مطالب از سوی مسئولان مدیریت و پاسخگویی شود.

آیت‌الله فلاحتی با اشاره به ادعای آن سیاستمدار درباره «محبوب‌شدن اسرائیل» پس از برخی حوادث منطقه‌ای، به پرسش‌هایی از منظر حقوقی و واقع‌بینانه پرداخت: اگر جهان عاشق اسرائیل است، چرا دادگاه‌های بین‌المللی برخی رهبران آن را تحت تعقیب قرار می‌دهند؟

ایران، چین و روسیه؛ توازن‌سازی و ضرورت توسعه راه‌های اقتصادی

آیت‌الله فلاحتی اتحاد سه‌جانبه ایران، چین و روسیه را عاملی برای توازن در مناسبات بین‌المللی توصیف کرد و از ضرورت اجرای پروژه‌های راه‌آهن و توسعه مسیرهای ترانس‌پورت از جمله «راه‌آهن رشت آستارا» نام برد و خواستار پیگیری سریع و جدی این پروژه‌ها توسط دولت شد.

وی تأکید کرد: این اقدامات می‌تواند حلقه‌های اقتصادی را در اروپا، شرق و جنوب‌شرقی آسیا تقویت کند و ایران را به‌عنوان بازیگر معادله‌ساز در مناسبات منطقه‌ای و جهانی بارز سازد.

امام جمعه رشت با اشاره به برخی گله‌ها درباره خستگی مردم از فشارها گفت: اگرچه ممکن است دشواری‌ها وجود داشته باشد، اما «قدرت رهبری و قدرت ملی ایران» را نباید دست‌کم گرفت.

وی از مردم، ایثارگران، جانبازان، خانواده‌های شهدا، علما، نخبگان و جوانان به‌عنوان رکن‌های اصلی قدرت کشور نام برد و تاکید کرد: ملت ایران هرگز از آرمان‌های خود چشم‌پوشی نخواهد کرد.

تأکید بر مدیریت انتقادپذیر و برخورد اخلاق‌مدار مسئولان با مردم

آیت‌الله فلاحتی با اشاره به مراجعات مردمی به دفتر امام جمعه و ادارات گفت: بخش عمده‌ای از مشکلات معیشتی و شکایات ناشی از «بی‌توجهی به برخورد انسانی و اخلاق‌مدارانه» از سوی برخی مدیران است.

وی اعلام کرد: حدود ۵۰ درصد مشکلاتی که به دفتر ارجاع می‌شود ناشی از عملکرد ناصحیح ادارات در برخورد با مراجعه‌کنندگان است و از مدیران خواست با نگاه همراه با تواضع و پاسخگویی و پرهیز از تندخویی، موجبات رفع دغدغه‌های مردم را فراهم کنند.

امام جمعه رشت توسعه صادرات به‌ویژه در زمینه فنی مهندسی و محصولات کشاورزی و باغی را «پیشران تولید» خواند و از دستگاه‌های ذی‌ربط خواست با برنامه‌ریزی و حذف موانع، حمایت از تولید و صادرات را تقویت کنند تا بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی برای کالای ایرانی گسترش یابد.