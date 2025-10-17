انصاری: رژیم صهیونیستی به انزوا کشیده شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین انصاری رامندی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر دانسفهان، با گرامی‌داشت سالروز شهادت یحیی سنوار، از فرماندهان برجسته مقاومت فلسطین، اظهار کرد: نبرد غزه یادآور حماسه عاشورا و ایستادگی امام حسین (ع) در برابر ظلم و ستم است. این نبرد مسیر تاریخ را تغییر داد و موجب شد صدای مظلومیت مردم فلسطین در جهان طنین‌انداز شود.

وی افزود: امروز بیش از ۱۶۰ کشور جهان فلسطین را به رسمیت شناخته‌اند و این اتفاق بزرگ، از آثار و برکات طوفان الاقصی است. این تحول عظیم نشان می‌دهد که خون مجاهدان فلسطینی بی‌ثمر نمانده و مقاومت به ثمر نشسته است.

امام جمعه دانسفهان با بیان اینکه طوفان الاقصی هیمنه پوشالی رژیم صهیونیستی را در هم شکست، تصریح کرد: رژیمی که تا دیروز حتی سخن گفتن از هولوکاست را جرم می‌دانست، امروز خود به‌دلیل جنایاتش در برابر افکار عمومی جهان قرار گرفته است و ملت‌های آزاد جهان این رژیم را به‌طور گسترده محکوم می‌کنند.

حجت‌الاسلام انصاری رامندی ادامه داد: امروز دشمنان اسلام ناگزیر شده‌اند با همان گروه‌هایی که زمانی آنها را به رسمیت نمی‌شناختند، برای تبادل اسرا پشت میز مذاکره بنشینند و این، دستاوردی بزرگ برای جبهه مقاومت است.

وی خاطرنشان کرد: مقاومت ملت فلسطین برگرفته از فرهنگ عاشورا و مکتب ایثار و شهادت است و بدون شک پیروزی نهایی از آنِ مردم مظلوم فلسطین خواهد بود.