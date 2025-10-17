امام جمعه هرمز: ملت ایران با کشورهای بدعهد مذاکره نخواهند کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام جعفر رستاخیز در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته که با حضور نمازگزاران در مسجد جامع هرمز اقامه شد، با گرامیداشت هفته تربیت بدنی، از تلاش‌های مدیرکل ورزش و جوانان به خاطر توجه ویژه به احیای زمین‌های ورزشی در جزیره هرمز تقدیر کرد.

وی به میزبانی جزیره هرمز از المپیاد ورزشی استعدادهای برتر کشور اشاره کرده و این رویداد را فرصتی مناسب برای معرفی فرهنگ اصیل مردم هرمز و هرمزگان دانست و گفت: این مردم با روحیه مقاومت، ایثار و از خودگذشتگی خود، هویت خاصی دارند.

امام جمعه هرمز درباره اهمیت برگزاری چنین مسابقاتی، به پیوست فرهنگی آن اشاره کرده و بیان کرد: مسئولین مربوطه باید در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهند.

حجت الاسلام رستاخیز همچنین به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره پیشرفت علم و فناوری پرداخت و گفت: توجه به نخبگان و تعامل نظام مدیریتی با آن‌ها به عنوان یکی از ارکان مهم پیشرفت کشور در راستای کاهش آسیب‌پذیری است.

وی از ضرورت تقویت هویت ملی به عنوان ابزاری برای مقابله با انحصارطلبی نظام سلطه در جهان سخن گفت.

امام جمعه هرمز به اظهارات رئیس‌جمهور سابق آمریکا، دونالد ترامپ، درباره ایران اشاره کرده و تأکید کرد: ملت ایران از آرمان خود در آزادسازی فلسطین و نابودی اسرائیل دست نخواهد کشید و در سایه تهدید و تحریم، با کشورهای بدعهد و بی‌اعتماد مذاکره نخواهد کرد.

وی همچنین به سالگرد عملیات طوفان الاقصی اشاره کرده و خاطرنشان کردند که این عملیات چهره واقعی رژیم صهیونیستی را نمایان کرد و موجب تصویب چندین قطعنامه حمایتی از فلسطین در سازمان ملل شد.

در ادامه، حجت الاسلام رستاخیز سالگرد شهادت یحیی سنوار را تبریک گفت و نقش او را در ایستادگی در برابر کفر و ایجاد لرزش در نظام امنیتی رژیم صهیونیستی یادآور شد.

امام جمعه هرمز با توجه به شروع فصل گردشگری، بر اهمیت زیست عفیفانه تأکید کرد و گفت: حجاب و زندگی عفیفانه یک حق قطعی و مسلم برای هر انسان مؤمنی است.

وی از مردم و مسئولین خواست که از ایجاد محیطی سالم و به دور از آلودگی‌های اخلاقی در جامعه اسلامی حمایت کنند و اجازه ندهند عده‌ای ناسالم به این محیط آسیب برسانند.