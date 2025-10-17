  1. استانها
  2. خوزستان
۲۵ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۴۴

دانایی: عملکرد خوبی نداشتیم؛ داوری ۶۰ به ۴۰ به نفع سپاهان بود

دانایی: عملکرد خوبی نداشتیم؛ داوری ۶۰ به ۴۰ به نفع سپاهان بود

اهواز - بازیکن تیم فوتبال استقلال خوزستان گفت: نتوانستیم عملکرد خوبی مثل بازی قبل ارائه دهیم؛ داوری ۶۰ به ۴۰ به نفع سپاهان بود.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال خوزستان در دیداری خانگی مقابل سپاهان اصفهان با نتیجه دو بر صفر شکست خورد. این دیدار در چارچوب رقابت‌های لیگ برتر فوتبال کشور برگزار شد و با وجود تلاش بازیکنان میزبان، امتیاز کامل به تیم مهمان رسید.

سجاد دانایی، بازیکن استقلال خوزستان، پس از این دیدار در جمع خبرنگاران گفت: بازی سنگینی بود و متأسفانه نتوانستیم عملکرد خوبی که در بازی قبل داشتیم را تکرار کنیم. باید بیشتر روی خواسته‌ها و اهداف‌مان کار کنیم و نگاه‌مان را بزرگ‌تر کنیم.

وی با اشاره به داوری این دیدار افزود: نمی‌خواهم ایراد بگیرم، اما به نظرم داوری کمی به نفع سپاهان بود؛ شاید بشود گفت ۶۰ به ۴۰. این موضوع در روند بازی تأثیر داشت و به نوعی سر ما را برید.

دانایی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به آینده تیمش گفت: با انگیزه‌ای که در کادر فنی جوان و با درایت‌مان وجود دارد، مطمئن باشید در آینده از استقلال خوزستان بیشتر خواهید شنید.

کد خبر 6625377

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • الی استقلالی IR ۱۲:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
      0 0
      پاسخ
      حقتونه که ببازین استقلال خوزستان دمتون گرم سپاهان قهرمان عشقین بخدا💛💛💛💛🏆🏆🏆🏆🏆🏆

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها