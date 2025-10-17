دانایی: عملکرد خوبی نداشتیم؛ داوری ۶۰ به ۴۰ به نفع سپاهان بود

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال خوزستان در دیداری خانگی مقابل سپاهان اصفهان با نتیجه دو بر صفر شکست خورد. این دیدار در چارچوب رقابت‌های لیگ برتر فوتبال کشور برگزار شد و با وجود تلاش بازیکنان میزبان، امتیاز کامل به تیم مهمان رسید.

سجاد دانایی، بازیکن استقلال خوزستان، پس از این دیدار در جمع خبرنگاران گفت: بازی سنگینی بود و متأسفانه نتوانستیم عملکرد خوبی که در بازی قبل داشتیم را تکرار کنیم. باید بیشتر روی خواسته‌ها و اهداف‌مان کار کنیم و نگاه‌مان را بزرگ‌تر کنیم.

وی با اشاره به داوری این دیدار افزود: نمی‌خواهم ایراد بگیرم، اما به نظرم داوری کمی به نفع سپاهان بود؛ شاید بشود گفت ۶۰ به ۴۰. این موضوع در روند بازی تأثیر داشت و به نوعی سر ما را برید.

دانایی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به آینده تیمش گفت: با انگیزه‌ای که در کادر فنی جوان و با درایت‌مان وجود دارد، مطمئن باشید در آینده از استقلال خوزستان بیشتر خواهید شنید.