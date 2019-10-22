کشف ۴۰ کیلوگرم گوشت خوک در شاهرود/ متهم دستگیر شد

علی‌اکبر قربانلو در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه روز گذشته با همکاری نیروی انتظامی، رئیس اداره پناهگاه حیات‌وحش خوش ییلاق و محیط‌بانان در قالب ۵۰ مامور، کار گشت، کنترل و پایش مناطق استحفاظی و بازرسی خودروهای مشکوک صورت گرفت، ابراز داشت: در این عملیات طی بازرسی از خودروی پرایدی که عازم شاهرود بود مقدار حدود ۴۰ کیلوگرم گوشت خوک کشف و توقیف شد.

وی ضمن بیان اینکه با هماهنگی قاضی دادگاه بسطام متهم بازداشت شد، افزود: در این مأموریت تعدادی از خودروها و آغل‌های مشکوک مورد بازرسی قرارگرفت که این مأموریت از صبح تا شامگاه ادامه داشت.

رئیس اداره محیط‌زیست شاهرود بابیان اینکه اوایل صبح مأموران پناهگاه حیات‌وحش خوش ییلاق در حومه پناهگاه اقدام به گشت و کنترل و پاک‌سازی مناطق دشتی اطراف ری‌آباد و کردآباد کردند، ابراز داشت: این اقدام برای دستگیری افرادی که پرنده‌های شکاری ارزشمند را زنده گیری کرده و به کشورهای عربی قاچاق می‌کنند، صورت گرفت.

قربانلو در ادامه تصریح کرد: پس از چند دقیقه گشت زنی مأموران با فردی مواجه می‌شوند که داخل کومه در انتظار شکار نشسته بود که یگان محیط‌زیست این فرد اهل بندر گناوه را دستگیر و از وی یک بهله دلیجه، یک کبوتر قمری و تور و تجهیزات زنده گیری پرندگان شکاری کشف و توقیف می‌کنند که متهم با هماهنگی دادستان میامی تحویل پلیس اطلاعات و امنیت شد.

وی ضمن بیان اینکه روز گذشته نیز مأموران گشت سیار اداره حفاظت محیط‌زیست شاهرود طی گشت و کنترل از شکارگاه‌های جنوبی شاهرود نیز موفق به دستگیری یک فرد متخلف به همراه یک قبضه سلاح شکاری ۲ لول غیرمجاز شدند، افزود: از این متخلف لاشه پنج قطعه تیهو کشف و متهم به همراه ادوات جرم پس از تکمیل پرونده تحویل مراجع قضایی شد.