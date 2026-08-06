زارع: موانع اداری نباید سد راه توسعه ورزش باشد

به گزارش خبرنگار مهر، سلمان زارع بعد از ظهر پنجشنبه در جلسه هیئت های ورزشی شهرستان لاهیجان با مدیرکل جدید ورزش و جوانان استان گیلان با تبریک این انتصاب، گفت: ابراهیم مهربان افتخار لاهیجان، گیلان و کشور ماست و ما افتخار می کنیم به همه کسانی که پرچم ایران کشور را در میادین بین المللی بالا بردند.



وی با بیان اینکه شهرستان لاهیجان در حوزه زیرساخت های ورزشی دچار مشکلاتی است، گفت: در این مدت تلاش کردیم در ابعاد مختلف هر رشته ورزشی قدم برداریم ولی تا زیرساخت فراهم نشود، قطعا قهرمانی به وجود نمی آید.

زارع ادامه داد: با پیگیری های انجام شده، برخی تجهیزات به شهرستان آمد ولی کافی نیست و همچنان کاستی های زیادی در زیرساخت و اقلام ورزشی وجود دارد.



وی با اشاره به لزوم توجه بیشتر به بخش خصوصی در ورزش، گفت: در چند روستا با استفاده از ظرفیت های مختلف زمین های چمن مصنوعی و اماکن ورزشی ساخته شد و امروز نیز مورد استقبال گسترده جوانان همان محل واقع شده است.

سلمان زارع به لزوم توجه جدی به ورزش های روستایی اشاره کرد و گفت: با پیگیری های انجام شده، دستور احداث ده چمن مصنوعی از وزیر ورزش و جوانان گرفته شده است و خیلی از رایزنی ها و کار های اداری با پیگیری فرماندار و استاندار انجام شده ولی گیر و دار اداری همچنان سرعتگیر انجام کار هاست.

وی به برخی از فعالیت های این حوزه در شهرستان پرداخت و گفت: با همکاری بخش خصوصی پست موتور سواری لاهیجان در مرحله افتتاح و زمین ورزشی ساحلی لاهیجان نیز انشالله به زودی استارتش خورده خواهد شد. همچنین با کمک هئیت فوتبال و یک سرمایه گذار علاقه مند، یک مجموعه ورزشی چمن فوتبال نیز در لاهیجان احداث خواهد شد.

نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی در پایان به لزوم تجلیل از جوانان افتخارآمیز در شهرستان، گفت: باید هر چند وقت یکبار همایش بزرگی برای تجلیل از جوانانی که در ورزش موفق بودند و کسانی که به رشد ورزش کمک کردند، برگزار شود.