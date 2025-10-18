به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات نظامالملک که در راستای فعالیتهای نشر و ترویج ادبیات داستانیِ تألیفی، حمایت از نویسندگان جوان و نوقلم، و معرفی آثار شایسته ادبیات داستانی که فرصت انتشار نیافتهاند، پیشتر مجموعه داستانهای کوتاه «خاطرات گمشده»، «قرنطینگی»، و «داستانهای کوتاه کشویی» را منتشر کرده، اینبار قصد دارد دفتر اول مجموعه داستانهای کوتاه و خیلی کوتاه «درنگ» را از طریق فراخوان عمومی گردآوری، و چاپ و منتشر کند.
خلیل اسماعیلی دبیر و ویراستار این مجموعه، در این رابطه میگوید: داستانهای کوتاه و خیلی کوتاه که در دنیا به فلشفیکشن و میکروفیکشن، و در ایران به داستانک، خردهداستان و ریزداستان معروفاند. این داستانها معمولاً کمتر از هزار کلمه را در بر میگیرند و فشرده و چکیده همه عناصر یا دستکم برخی از مهمترین عناصر داستانیِ یک داستان معمول هستند؛ با این تفاوت که بهدلیل محدودیتهای موجود، مختصر جملاتی که توسط نویسنده انتخاب میشوند، باید نسبت به جملات داستانهای بلند، بار معنایی بیشتر و عمیقتری را بر دوش بکشند. برخلاف تصور برخی که داستانهای کوتاه را سطحی و ساده میدانند؛ بهترین داستانهای کوتاه، با بهرهگیری از کمترین و گزیدهترین کلمات و در واقع مناسبترین چیدمان کلمات، نابترین بار معنایی را به مخاطبان منتقل و در نتیجه شگفتانگیزترین نوع مواجهه را برای آنها رقم میزنند. طبیعیست که این محدودیت کلمات، برای آنها که شناخت کافی یا عادت به این شیوه ندارند، دشواریهایی خواهد داشت؛ اما برای نویسندگانی که دانش و مهارتهای لازم را دارند، یا تمایل به تجربه گونههای متفاوت دارند، احتمالاً جذاب و لذتبخش خواهد بود. بهقول رابرت ساوتی: «واژگان مانند خورشیدند؛ هرچه فشردهتر باشند، عمیقتر میسوزانند.»
- شرایط فراخوان:
- مشارکت در فراخوان برای تمام افراد آزاد است.
- داستانهای ارسالی میبایست کمتر از ۱۰۰۰ کلمه باشند.
- انتخاب موضوع آزاد است.
- محدودیتی در تعداد آثار ارسالی برای افراد وجود ندارد؛ و هر نویسنده میتواند هر تعداد اثر مرتبط با فراخوان را ارسال کند.
- تمامی آثار باید با فونت بی نازنین ۱۴ نگارش و عاری از هرگونه تنظیمات و کادربندی خاصی باشند.
- مشخصات و شماره تماس نویسنده میبایست در ابتدای اثر بهطور کامل درج، و فایل وُرد و پیدیاف آثار ارسال گردد.
- آخرین مهلت ارسال آثار ۳۰ دیماه ۱۴۰۴ میباشد.
- تمامی آثار به ایمیل انتشارات nezamolmolk.publisher@gmail.com ارسال گردد.
- در صورت نیاز میتوان با شماره ۶۶۴۰۰۱۶۰ -۰۲۱ دفتر انتشارات تماس حاصل فرمایید.
نظر شما