سهمیه واردات گندم و حبوبات از اتحادیه اوراسیا ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر شامانی معاون امور گمرکی گمرک ایران بخشنامه سهمیه مقداری شرکت‌های مجاز به واردات حبوبات و گندم از اتحادیه اوراسیا را به گمرکات اجرایی ابلاغ کرد.

بر این اساس شرکت‌های تأییدشده متقاضی واردات حبوبات و گندم می‌توانند تا سقف مشخص (برای گندم ۳ میلیون تن) نسبت به واردات با تعرفه گمرکی و سود بازرگانی صفر درصد (در صورت رعایت سقف سهمیه) اقدام کنند. در غیر این صورت، حقوق گمرکی کالاهای وارداتی با تعرفه رایج محاسبه می‌شود.

محصولات مورد نظر شامل لپه، نخود رسمی، نخود رسمی رنگی، نخود رسمی سایر، لوبیا رسمی و لوبیا سفید برای حبوبات به همراه گندم (صرفاً شرکت بازرگانی دولتی ایران) است.‌

سهمیه مجاز واردات حبوبات

در نامه ابلاغ شده آمده است که شرکت‌های متقاضی واردات حبوبات می‌توانند بر اساس سهمیه مقداری تعیین شده، از تعرفه‌های زیر استفاده کنند:

- لپه (کد تعرفه: ۰۷۱۳۲۰۱۰)

- نخود رسمی (کد تعرفه: ۰۷۱۳۲۰۳۰)

- نخود رسمی رنگی (کد تعرفه: ۰۷۱۳۲۰۴۰)

- نخود رسمی سایر (کد تعرفه: ۰۷۱۳۲۰۹۰)

لوبیا رسمی و لوبیا سفید (کد تعرفه: ۰۷۱۳۳۳)

شرکت‌ها می‌توانند با تعرفه ۰ درصد تا سقف تعیین شده اقدام کنند و در صورت استفاده کامل از سهمیه، باید بر اساس تعرفه عادی قبل از اجرای موافقتنامه بصورت MFN اقدام کنند.

سهمیه مجاز واردات گندم

همچنین شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران به عنوان متقاضی رسمی واردات گندم با کد تعرفه ۱۰۰۱۹۹ تعیین شده است. این شرکت مجاز است تا سقف سه میلیون تن گندم با تعرفه ۰ درصد نسبت به ثبت اظهارنامه و ترخیص کالا اقدام کنند.

جدول زیر سهمیه‌های مربوط به گندم از کشورهای مختلف در اتحادیه اوراسیا را نشان می‌دهد:

| روسیه | ۷۰۰,۰۰۰ |

| بلاروس | ۲,۲۵۰,۰۰۰ |

| قزاقستان | ۵۰,۰۰۰ |

| قرقیزستان | فاقد سهمیه |

| ارمنستان | فاقد سهمیه |

| جمع کل سهمیه اوراسیا | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |

این ابلاغیه برای تسهیل در فرآیند واردات و تأمین نیازهای داخلی در زمینه حبوبات و گندم از کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا انجام شده است. اجرایی شدن این مصوبات به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ شده تا اقدامات لازم را به انجام رسانند.