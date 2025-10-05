معیشت و اشتغال دو چالش نخبگان؛ گسست ارتباطی میان دانشگاه و صنعت

خبرگزاری مهر، گروه استان ها-مرضیه ولی پور: در هفتمین سلسه گفت و گو های خبرنگار مهر با اعضای بنیاد نخبگان کهگیلویه و بویراحمد میزبان ایوب هاشمی بودیم، او عضو هیئت علمی دانشگاه یاسوج است.

از خنج فارس تا قله‌های علمی

ایوب هاشمی متولد مهرماه ۱۳۷۰ در شهرستان تاریخی خنج در استان فارس است، او مسیر تحصیلی خود را از مقطع کارشناسی در دانشگاه ولی‌عصر(عج) رفسنجان آغاز و سپس مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در رشته علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی و رشد حرکتی را در دانشگاه تهران پشت سر گذاشت.

او دوره پسادکترا و فرصت مطالعاتی خود را نیز در دانشگاه‌های معتبر داخلی سپری کرد و از سال ۱۴۰۱ به عنوان عضو هیئت علمی در دانشگاه یاسوج مشغول به خدمت شده است.

این نخبه علمی در سال ۱۳۹۶ ازدواج کرده و صاحب یک فرزند پسر سه‌ و نیم ساله است.

این عضو بنیاد نخبگان کهگیلویه و بویراحمد در این گفت و گو به مسیر پرچالش علمی خود، دستاوردهای چشمگیر پژوهشی و دغدغه‌های نخبگان کشور برای ایفای نقش مؤثرتر در توسعه استان و کشور می پردازد.

دستاوردهای پژوهشی درخشان

وی از سال 1393 تاکنون حدود ۵۰ مقاله علمی پژوهشی، ۷ طرح پژوهشی دانشگاهی و بین‌المللی، ۴ کتاب ترجمه و تالیف و بیش از ۳۵ مقاله همایشی در کارنامه علمی خود به ثبت رسانده است.

دارا بودن ۱۰ مدرک مربیگری درجه ۲ و۳ در حوزه تخصصی و همچنین برگزاری کارگاه‌های متعدد و مشارکت فعال در کنگره‌های علمی از دیگر فعالیت‌های این عضو هیُت علمی دانشگاه یاسوج است.

حمایت بنیاد ملی نخبگان موتور محرک پیشرفت

عضو هیئت علمی دانشگاه یاسوج آشنایی و بهره‌مندی از حمایت‌های بنیاد ملی نخبگان را از عوامل کلیدی در تسریع مسیر پیشرفت علمی خود می‌داند و می گوید: از سال 1393 با بنیاد ملی نخبگان آشنا و مشمول بیش از ۹۰ درصد جوایز و طرح‌های حمایتی آن شدم که این حمایت‌ها بستر مناسبی برای رشد و اثرگذاری فراهم کرد.

هاشمی موفق به کسب جوایز طرح هایی از جمله شهید وضوایی ، صیاد شیرازی، چمران، احمدی روشن و فرصت مطالعاتی شده‌ است.

وی موفقیت را در تلاش، تمرین و تکرار بیان می کند و معتقد است اگرچه هنوز به تمام اهدافم دست نیافته‌ ام اما قاعده اصلی موفقیت خسته نشدن از دشواری‌های مسیر و پیگیری مستمر آرمان‌ها و پشتکار بسیار است.

چالش اصلی نخبگان: معیشت، مسکن و اشتغال پایدار

این نخبه علمی مهم‌ترین چالش پیش روی جامعه نخبگان را مسائل معیشتی عنوان کرده و می گوید: برای استفاده از طرفیت نخبگان باید دانست که نخبه باید آرامش فکری داشته باشد اما متأسفانه بسیاری از نخبگان ما درگیر دغدغه‌های اولیه‌ای مانند معیشت، مسکن و اشتغال پایدار هستند که این تشویش‌های فکری بازدهی و خروجی کار آنان را به شدت کاهش می‌دهد.

وی خبگان را موتور محرک هر استان و کشوری میداند و می افزاید: مسئولان برای رفع چالش های نخبگان اقدام کنند و مسیر را برای بهره مندی از این ظرفیت ها هموار سازند زیرا حمایت مالی، پذیرش اجتماعی و ارزش قائل شدن برای مسیری که یک نخبه می تواند مسیر توسعه را افزایش دهد.

هاشمی همکاری با مراکز تخصصی و علمی استان و خارج از استان، همچون همکاری و ارتباط با اداره ورزش جوانان به صورت مستمر واجرای طرح‌های مختلف، ارتباط با اداره کل آموزش و پرورش شهرستان و استان، تعامل و ارتباط با بنیاد نخبگان استان را نیز در کارنامه خود دارد.

گسست ارتباط دانشگاه و صنعت در استان

وی به ضعف حلقه ارتباط بین دانشگاه و صنعت در استان کهگیلویه و بویراحمد اشاره و اظهار کرد: حلقه ارتباط بین دانشگاهیان و جامعه و صنعت در استان بسیار ضعیف است، هر چند استاندار از بکارگیری و حمایت از نخبگان تاکید دارد اما استفاده نکردن از ظرفیت نخبگان و دانشگاهیان در حل مشکلات و سیاست‌گذاری‌ها و مشارکت‌پذیری نخبگان در جلسات مهم استان بسیار پایین است.

تأثیر رشته تخصصی بر توسعه استان

عضو هیئت علمی دانشگاه یاسوج در ادامه درباره نقش رشته تخصصی خود در توسعه استان بیان کرد: افزایش پویایی جنبشی و تحرک در جامعه به ارتقای سلامت جسمانی، روانی و بهبود کیفیت زندگی در تمام گروه‌های سنی منجر می‌شود.

وی می افزاید: یکی از اهداف ما در قالب طرح‌هایی مانند طرح شهید احمدی روشن افزایش نرخ فعالیت بدنی و پایبندی به آن در استان است تا از این طریق از بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی کاسته و زندگی بهتری برای مردم رقم بزنیم.

در صحنه بمانید و اثرگذار باشید

هاشمی با اشاره به وجود نیروهای نخبه، انقلابی و متخصص فراوان در کشور، به هم‌نوعان خود توصیه می کند: به دور از هیاهو و شرایط دشوار در صحنه حاضر باشید و هرکجا که هستید گام‌های مفید بردارید .

وی اضافه کرد: برای حل کوچکترین مشکل شهر و استان خود تلاش کنید و مسئولان نیز موظفند طبق تأکیدات مقام معظم رهبری زمینه مشارکت و اثرگذاری نخبگان را بیش از پیش فراهم آورند.