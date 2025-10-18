حضور معاون آموزش‌ و پرورش در موسسه سفیر

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، علیرضا اسلامینژاد، معاون سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی وزارت آموزشوپرورش، بههمراه علی اصغر مهرعلیتبار، کارشناس و دبیر کارگروههای تخصصی مراکز آموزشی و زبان وزارت متبوع، در روز دوشنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۴ از دفتر مرکزی مؤسسه زبان سفیر گفتمان بازدید کردند.
اسلامینژاد در جریان این بازدید ضمن آشنایی با اقدامات و خدمات این مؤسسه بر ضرورت و اهمیت نقش مراکز زبان در آموزش باکیفیت زبانهای خارجی تاکید کرد. وی در ادامه صحبتهای خود اظهار کرد: حمایت از مراکز دارای مجوز و و برخورد با مراکز غیرمجاز از وظایف و سیاستهای اصلی سازمان است.
در ادامه وی با بررسی میدانی دفتر مرکزی مؤسسه همچون فروشگاه اینترنتی سفیرمال، انتشارات مؤسسه، اتاق ضبط فیلمهای آموزشی و دیگر قسمتهای اداری و آموزشی تأکید کرد: کتابها و منابع آموزشی زبان باید بر اساس فرهنگ ایرانی و اسلامی نگارش و به تصویر کشیده شوند تا ضمن آموزش زبان، ارزشهای فرهنگی و انقلابی مدنظر جامعه نیز تقویت و حفظ شود.
در این بازدید مدیر عامل مؤسسه سفیر گفتمان دکتر سعید صیاد چمنی و جمعی از مدیران ارشد مؤسسه حضور داشتند و صیاد چمنی ضمن معرفی مؤسسه، توضیحاتی در رابطه با ساختار اداری و آموزشی، فرایند تربیت مدرسین مؤسسه و دستاوردهای این مجموعه در حوزه آموزش زبانهای خارجی و هچنین گزارشی از برنامههای توسعهای در زمینه بهروزرسانی محتوای آموزشی، گسترش خدمات دیجیتال و ارتقای سطح مهارتهای ارتباطی زبانآموزان ارائه کرد.
در پایان این بازدید معاون توسعه و نظارت بر مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش بر اهمیت ادامه تعامل و همکاری با مجموعههای آموزشی در چارچوب قوانین و مقررات تاکید کرد.
