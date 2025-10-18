به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، صنایع قفسه فلزی پرشین راک ایران، با معرفی یک مدل جدید قفسه‌های فروشگاهی، باعث شد که این طراحی موفق به کاهش هزینه‌های اجرایی فروشگاه‌ها شود. حالا این مدل جدید قفسه فروشگاهی پرشین راک، طی ماه‌های اخیر در چند فروشگاه نصب شده و نتایج اولیه نشان می‌دهد گردش کالا سریع‌تر شده و فضای مفید فروشگاه تا حد قابل توجهی افزایش یافته است. به گفته مدیران فروشگاه‌ها، قفسه‌ها نه تنها فضا را بهینه کرده‌اند، بلکه تجربه خرید مشتری را نیز بهبود بخشیده‌اند. با نصب این قفسه‌ها، فروشندگان می‌توانند از مزایای اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم استفاده کنند: کاهش هزینه‌های اولیه و نگهداری، افزایش سرعت گردش کالا و بهره‌وری بهتر از فضای فروشگاه، که مجموعاً امکان افزایش حاشیه سود فروشگاه‌داران را فراهم می‌کند.

تاثیر قفسه‌بندی و چیدمان در کاهش هزینه‌ها

بهینه‌سازی فضا و کاهش هزینه‌ها

قفسه فروشگاهی نقش کلیدی در بهره‌وری فضای فروشگاه دارد. مدل جدید پرشین راک با طراحی ماژولار و قابلیت تنظیم آسان، فضای مفید فروشگاه را تا حد قابل توجهی افزایش می‌دهد. این موضوع به فروشگاه‌ها امکان می‌دهد بدون افزایش متراژ، موجودی بیشتری عرضه کنند و نیاز به انبار اضافی یا فضاهای جانبی کاهش یابد.

نصب سریع و سادهٔ این قفسه‌ها همچنین هزینه نیروی کار و لجستیک را پایین می‌آورد. فروشگاه‌ها گزارش کرده‌اند که روند چیدمان کالاها کوتاه‌تر شده و وقت کمتری برای جابجایی و سازمان‌دهی لازم است. این صرفه‌جویی در زمان و هزینه، به صورت مستقیم بر کاهش هزینه‌های نگهداری و مدیریت فروشگاه‌ها تأثیر گذاشته است.

چیدمان بهتر و افزایش فروش

چیدمان مناسب قفسه‌ها باعث می‌شود کالاها سریع‌تر دیده شوند و دسترسی مشتری به محصول آسان‌تر شود. تجربه فروشگاه‌هایی که این مدل قفسه‌ها را نصب کرده‌اند، نشان می‌دهد گردش موجودی افزایش یافته و ریسک هدررفت کالا کاهش یافته است. ظاهر مرتب و طراحی جذاب این قفسه‌های فروشگاهی پرشین راک، تجربه خرید مشتری را بهبود می‌بخشد و احتمال خرید بیشتر را بالا می‌برد.

آینده صنعت قفسه‌بندی فلزی با پرشین راک

با گسترش استفاده از مدل‌های جدید قفسه فلزی فروشگاهی پرشین راک، انتظار می‌رود استانداردهای صنعت قفسه‌بندی فلزی در ایران تغییر کند. این قفسه‌ها با طراحی ماژولار و چشم‌نواز، نصب سریع و قابلیت انعطاف در چیدمان، تجربه‌ای متفاوت از مدیریت فضای فروشگاه‌ها ارائه می‌دهند و می‌توانند الگوی جدیدی برای فروشگاه‌های کوچک و زنجیره‌ای ایجاد کنند.

پرشین راک نقش کلیدی در این تغییر دارد. با چند دهه تجربه در طراحی و تولید سیستم‌های قفسه بندی فلزی، این شرکت توانسته مدل‌هایی ارائه کند که علاوه بر کارایی، دوام بالایی هم دارند و خدمات پس از فروش قابل اطمینانی ارائه می‌دهند. این ویژگی‌ها باعث می‌شود فروشگاه‌ها با ریسک کمتر و هزینه‌های پایین‌تر، قفسه‌های خود را ارتقا دهند و از مزایای اقتصادی آن بهره‌مند شوند.

از نظر اثرات کلان، استفاده گسترده از این قفسه‌ها می‌تواند تولید داخلی را تقویت کند، وابستگی به واردات قفسه‌های مشابه را کاهش دهد و سطح رقابت قیمتی در بازار فروشگاهی را بالاتر ببرد. کارشناسان معتقدند، چنین روندی می‌تواند به شکل‌گیری استانداردهای جدید طراحی قفسه‌های فروشگاهی منجر شود و صنعت قفسه فلزی ایران را به سمت کارآمدتر و اقتصادی‌تر شدن هدایت کند.

چطور قفسه فروشگاهی جدید پرشین راک باعث کاهش هزینه‌ها می‌شود؟

به صرفه بودن قیمت

قفسه فلزی فروشگاهی پرشین راک با قیمتی اقتصادی و حفظ کیفیت بالا تولید شده و فروشگاه‌ها می‌توانند بدون سرمایه زیاد، فضای خود را تجهیز کنند. این صرفه‌جویی اولیه، بخشی از کاهش هزینه تمام‌شده فروشگاه‌داران را فراهم می‌کند.

دوام بالا

مواد مقاوم و استاندارد به کار رفته در قفسه‌ها باعث شده طول عمر آنها بالا باشد و هزینه نگهداری به حداقل برسد. فروشگاه‌ها می‌توانند بدون نگرانی از آسیب یا تعویض زودهنگام، از همان قفسه‌ها استفاده کنند.

نصب آسان

قفسه فروشگاهی پرشین راک به صورت ماژولار طراحی شده است و نصب سریع و آسان دارد. این ویژگی باعث کاهش هزینه نیروی کار و زمان نصب می‌شود و فروشگاه‌ها سریع‌تر می‌توانند فضای خود را آماده عرضه کالا کنند.

بهینه‌سازی فضا

طراحی جدید امکان استفاده حداکثری از فضای فروشگاه را فراهم می‌کند. با چیدمان بهتر قفسه‌ها، می‌توان تعداد واحدهای بیشتری کالا را در همان متراژ عرضه کرد و نیاز به فضای اضافی یا انبار کاهش می‌یابد.

طراحی زیبا

ظاهر مرتب و جذاب قفسه‌ها تجربه خرید مشتری را بهبود می‌بخشد. مشتریان راحت‌تر می‌توانند کالاها را مشاهده کنند و فروشگاه‌ها می‌توانند محیطی دلنشین و حرفه‌ای ارائه دهند.

امکان چیدمان بهتر کالا

چیدمان هوشمند قفسه‌ها گردش موجودی را سریع‌تر می‌کند و کالاها بهتر دیده می‌شوند. این موضوع باعث می‌شود فروشنده بتواند حجم بیشتری از کالا را عرضه کند و نرخ فروش افزایش یابد، در نتیجه امکان فروش کالا با قیمت مناسب‌تر فراهم نیز می‌شود.

بازخورد فروشگاه‌ها و اثرات در بازار

فروشگاه‌های محلی که این قفسه‌های فروشگاهی جدید را نصب کرده‌اند، می‌گویند نصب سریع و بهره‌وری بالای این قفسه‌ها باعث کاهش هزینه‌های روزمره شده است. مدیران فروشگاه‌ها معتقدند فضای مفید بیشتری برای عرضه کالا دارند و گردش موجودی افزایش یافته است.

برخی فروشگاه‌ها اشاره کرده‌اند که با صرفه‌جویی در هزینه‌ها و افزایش فروش، می‌توانند کالاها را با قیمت مناسب‌تری عرضه کنند یا حاشیه سود بیشتری داشته باشند. این تغییرات نه تنها به سود فروشنده است، بلکه برای مشتریان نیز ملموس است.

جمع‌بندی

پرشین راک با معرفی مدل جدید قفسه فروشگاهی، مجموعه‌ای از راهکارها را ارائه کرده که هزینه‌ها را کاهش داده و فضای فروشگاه را بهینه می‌کند. نصب آسان، دوام بالا و طراحی زیبا باعث شده این قفسه‌ها هم برای فروشنده و هم برای مشتری مفید باشند. گروه صنعتی پرشین راک نقش مهمی در شکل‌دهی استانداردهای جدید صنعت قفسه فلزی ایران دارد و این روند می‌تواند به نفع مصرف‌کننده و فروشندگان باشد.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.