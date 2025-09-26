به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین رضا باوقار ظهرجمعه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته مشگین شهر با ابراز نگرانی از رواج بی بند و باری در جامعه اظهار کرد: یکی از مهمترین و حیاتی‌ترین مسئولیت‌های اجتماعی حفظ حریم و عفت عمومی جامعه اسلامی می‌باشد.

وی افزود: بدون شک دود آسیب‌های ناشی از این ناهنجاری‌ها به چشم همه خواهد رفت و کسانی که در قبال وظیفه مهم و خطیر امر به معروف و نهی از منکر بی تفاوت باشند قطعاً مورد باز خواست قرار خواهند گرفت.

امام جمعه مشگین شهر نقش رسانه ملی در خصوص فرهنگ سازی در مورد عفاف و حجاب را ناکافی دانسته خواستار اهتمام بیشتر رسانه ملی در این زمینه شد.

خطیب جمعه در عین حال نقش تأثیر گذار آموزش و پرورش، جامعه دانشگاهی هنرمندان، مبلغان دینی، دستگاه‌های امنیتی، اطلاعاتی، انتظامی و پیشگامان عرصه جهاد و شهادت را در ترویج فرهنگ و عفاف و حجاب و جلوگیری از شکسته شدن حریم و عفت عمومی جامعه اسلامی، بسیار تأثیر گذار بیان کرد.

وی گفت: آمریکا و رژیم منحوس صهیونیستی با خرج پول‌های کلان و ایجاد شبکه‌های سازمان یافته سعی در ترویج بی بند وباری و شکستن حریم خانواده‌ها و کم رنگ کردن عفت عمومی جامعه را دارند و مقابله با این توطئه بسیار شوم دشمن وظیفه همگانی می‌باشد.



امام جمعه مشگین شهر در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت هفته دفاع مقدس از دفاع مقدس به عنوان جلوه گاه شرف، حماسه، ایمان، ایثار، شجاعت ولایت مداری نام برده خواستار عمل به وصایای شهدا به عنوان نقشه راه شد.

باوقار افزود: وصایای شهدا دستاورد عظیم دوران دفاع مقدس و معارف نابی است که در همه آنها بر پاسداری از ارزشهای انقلاب، نظام و حفظ عفاف و حجاب تاکید شده است.

وی تصریح کرد: این وصایا همچون نور افکنی در شب‌های ظلمانی برای ادامه راه جونان و نوجوانان امروزی نور افشانی می‌کند.