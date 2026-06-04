حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع چهار حادثه مهم رانندگی طی روز گذشته در جاده های استان سمنان خبر داد و بیان کرد: این حوادث ۱۵ نفر را راهی بیمارستان کرده است.

وی به تصادف پژو ۲۰۶ و نیسان وانت کیلومتر ۱۱ محور آرادان به سرخه اشاره داشت و ادامه داد: بر اثر شدت حادثه نیسان وانت واژگون شد و مصدومیت دو نفر را رقم زد.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان سمنان از انحراف از جاده پراید در محور آرادان به سرخه به عنوان دیگر حادثه مهم رانندگی یاد کرد و توضیح داد: این حادثه با شش مصدوم بیشترین تعداد مجروحان را داشته است.

درخشان با بیان اینکه واژگونی پراید کیلومتر ۴۰ محور میامی به سبزوار از دیگر حوادث رانندگی بود، اظهار کرد: به دو مصدوم حادثه امداد رسانی لازم انجام گرفته است.

وی ضمن ابراز تأسف از فوت یک نفر در تصادفات رانندگی روز گذشته، ادامه داد: حادثه مربوط به واژگونی سمند در محور سمنان به تهران بود که باعث تصادف دو خودرو دیگر نیسان و پژو شد که پنج مصدوم حادثه امداد های لازم را با همراهی اورژانس و آتش نشانی دریافت کردند.