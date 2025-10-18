به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن، تسهیل در بازپرداخت مطالبات سررسیدگذشته، معوق و مشکوک‌الوصول (به طور کلی غیرجاری) توسط مشتریان، از دیگر اهداف طرح «پویش» است.

بر این اساس، مشتریان دارای اقساط معوقه در سرفصل‌های مرتبط با تسهیلات مسکن روستایی، آسیب‌دیدگان حوادث غیرمترقبه، مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی در صورت واریز نقدی کامل مانده بدهی و فسخ قرارداد، مشمول بخشودگی جرایم خواهند شد.

در این طرح، با هدف تسهیل در تعیین تکلیف قراردادهای مبادله‌ای غیرجاری، مشتریان بدهکاری که نسبت به تسویه نقدی بخش سررسید شده اقساط خود به صورت یکجا اقدام کنند؛ مشمول تقسیط ۱۲ ماهه وجه التزام قرارداد می‌شوند.

در خصوص تعیین تکلیف مطالبات ناشی از مشارکت مدنی (فروش اقساطی واحدها)، در مواردی که واریز نقدی وجه التزام برای متقاضیان امکان‌پذیر نباشد، تقسیط بخشی از وجه التزام میسر است.

همچنین تسهیل در شرایط فروش اقساطی قراردادهای مشارکت مدنی که در آن، واحدهای احداثی تکمیل شده ولی فاقد اسناد مالکیت تفکیکی واحدها است؛ از دیگر امکانات طرح «پویش» بانک مسکن است که طبق آن، فروش اقساطی مطالبات بانک با حضور حداقل ۵۰ درصد از خریداران و با اخذ تضامین معتبر قابل انجام است.

مشتریان بانک مسکن می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت بانک مسکن به آدرس https://www.bank-maskan.ir/sh2zo مراجعه کنند.