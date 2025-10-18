زارع: ۵۴۴ نخبه ورزشی تحت پوشش کمیته امداد اصفهان هستند

کریم زارع با تبریک روز تربیت‌بدنی و ورزش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نخبگان ورزشی تحت حمایت این نهاد در رشته‌هایی همچون فوتبال، کاراته، شطرنج، کشتی آزاد و فرنگی، آمادگی جسمانی، دومیدانی، فوتسال، والیبال، وزنه‌برداری، تکواندو، ووشو و سایر رشته‌های رزمی فعال هستند و بخش مهمی از افتخارات ملی را برای استان رقم زده‌اند.

وی با تاکید براینکه کمیته امداد با هدف حمایت از استعدادهای برتر و فراهم‌سازی بستر رشد و ارتقای نخبگان، برنامه‌های متنوع حمایتی را در دستور کار دارد، ادامه داد:. در این راستا، کمک‌های بلاعوض بمنظور رفع نیازهای خانواده و فرد نخبه تا سقف ۳۰ میلیون تومان، کمک‌هزینه‌های تشویقی تا سقف ۷ میلیون تومان و تسهیلات قرض‌الحسنه متناسب با سطح نخبگی تا سقف ۵۰ میلیون تومان با تأیید کارگروه‌های استانی و تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان با تأیید مرکز به نخبگان پرداخت می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان با اشاره به اینکه استعدادهای برتر مددجویی در سه سطح دسته‌بندی می‌شوند، افزود: بر اساس سطح نخبگی، به مدت دو سال می‌توانند با ارائه مدارک معتبر از فدراسیون‌های ورزشی یا تایید اداره‌کل تربیت‌بدنی استان، از خدمات این نهاد بهره‌مند شوند.

وی همچنین با بیان اینکه مساعدت خیران و حامیان برای پیشبرد اهداف طرح‌های حمایتی این نهاد در توانمندسازی نخبگان و مستعدین، موثر خواهد بود، گفت: پرداخت کمک‌هزینه‌های بلاعوض و تشویقی به نخبگان، بسته به پیشرفت و ارتقای سطح آنان، سالانه بازنگری و به‌روزرسانی می‌شود تا زمینه رشد پایدار و حضور مؤثرتر این افراد در رقابت‌های ملی و بین‌المللی فراهم شود.