علیزاده: حفر چاه غیرمجاز با دستگاه پیشرفته در رودبار متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد علیزاده گفت: در اقدامی سریع، یک دستگاه حفاری غیرمجاز طرح فیلینگ ۲۵۰۰ که مشغول حفر چاه برای یکی از باغات زیتون بود، توسط مدیریت منابع آب منطقه‌ای مرکزی گیلان و با اتکا بر توانمندی عوامل انتظامی متوقف و مالک آن احراز هویت شد.

علیزاده با اشاره به اینکه این توقیف در پی گزارش‌های مردمی و پایش‌های میدانی در منطقه منجیل شهرستان رودبار صورت گرفته است، افزود: دستگاه حفاری مذکور که بدون اخذ هرگونه مجوز قانونی، اقدام به حفر چاه در این شهرستان نموده بود از نوع حفاری دورانی طرح فیلینگ (Failing) ۲۵۰۰ و یک ماشین بسیار کارآمد و کمیاب در حفاری چاه‌های آب محسوب می‌شود.

مدیر منابع آب منطقه مرکزی گیلان با یادآوری این مهم که بر اساس قانون، حفر چاه‌های غیرمجاز به دلیل تأثیر مخرب بر سفره‌های آب زیرزمینی، پیگرد قانونی دارد، گفت: از آنجائیکه بر اساس نظر کارشناسی این دستگاه می‌تواند در مدت تنها نصف روز (۱۲ ساعت) در خاک‌هایی با بافت ریز دانه به عمق حدود ۱۰۰ متر حفاری نماید و این سرعت عمل بالا به این معناست که یک متخلف می‌تواند در زمانی بسیار کوتاه، به سفره‌های آب‌های زیرزمینی در اعماق زیاد دسترسی یافته و خسارت جبران‌ناپذیری به منابع آب زیرزمینی منطقه وارد نماید.

علیزاده ادامه داد: حفر چاه‌های غیرمجاز به ویژه با اتکا بر چنین دستگاه‌های پرقدرتی، موجب افت شدید سطح آب‌های زیرزمینی، خشک شدن چاه‌های مجاور و در نهایت شور شدن آب در مناطق ساحلی و فرونشست زمین خواهد شد و مهار این چنین دستگاه‌هایی قبل از تکمیل چاه، از بروز فجایع زیست‌محیطی و پیامدهای ویرانگر در محدوده مطالعاتی آستانه –کوچصفهان علی الخصوص دشت رودبار جلوگیری نماید.

مدیر منابع آب منطقه مرکزی گیلان در پایان گفت: این اقدام نشان می‌دهد که متخلفان، حتی با اتکا به پیشرفته‌ترین تجهیزات، در چشم برهم زدنی توسط نیروهای متعهد گشت و بازرسی این منابع آب و انتظامی شناسایی و متوقف خواهند شد.