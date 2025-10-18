به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله مصطفی محامی، ظهر شنبه در جمع دانش پژوهان مؤسسه علوم اسلامی خاتم‌النبیین (ص) و شرکت‌کنندگان وبیناری از شهرستان‌ها، هدف اصلی این مجموعه را تربیت «عالمان عاقل، مؤمن، دارای اخلاق اسلامی و اهل تعامل با آحاد جامعه اسلامی» معرفی کرد.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان با تأکید بر محور عقلانیت، خرد ورزی را وجه تمایز انسان از سایر موجودات دانست و نتیجه آن را دستیابی به حکمت و بینش عنوان کرد؛ بینشی که فرد را در انتخاب راه صحیح زندگی یاری می‌دهد.

وی همچنین تأکید کرد: ارتقا قوه عقلانی و کسب علم نیازمند کار، تلاش و همت بلند است، چنانکه سیره سلف صالح نشان می‌دهد آنان با وجود سختی‌ها، با انگیزه و اخلاص در مسیر تحصیل ثابت‌قدم بودند.

آیت‌الله محامی تأکید کرد: خروجی مؤسسه باید انسان‌هایی با اخلاق، معنویت و خلوص نیت باشند؛ چراکه «طهارت روح شرط اساسی فهم صحیح» آیات و معارف دینی است و فهم آن با علوم تجربی متفاوت است.

وی افزود: اگر طهارت روح نباشد، انسان حتی از قرآن نیز ممکن است برداشت نادرست داشته باشد که نمونه آن گروه‌های افراطی مانند داعش هستند. علاوه بر این، مبلغ دین باید خود دارای معنویت و نورانیت باشد تا بتواند آن را به دیگران منتقل کند و شیوه تعامل با مردم نیز باید اخلاقی و عاطفی باشد تا کلام در دل‌ها اثر بگذارد؛ همچنان‌که پیامبر اکرم (ص) با اخلاق عظیم خود جامعه را متحول ساخت.

آیت‌الله محامی بر تربیت انسان‌هایی اهل تعامل، همکاری و ارتباط با همه آحاد امت اسلامی تأکید و برخورد و نگاه آنان را «فِرا مذهبی» دانست و گفت: این رویکرد برای احیای تمدن اسلامی ضروری است و فرد تندخو، خشن و بداخلاق که دیگران را تحقیر یا تکفیر می‌کند، نمی‌تواند در مسیر تعامل و وحدت گامی بردارد.

وی اشاره کرد: بخش عمده معارف اسلامی، مشترکات هستند و عدم شناخت متقابل، میدان را برای دشمنان جهت القای اختلافات عمیق و کاشتن بذر نفاق، کینه و عداوت باز می‌کند. وظیفه ما تلاش برای شناخت متقابل برای پیشگیری از فتنه و تفرقه است.

امام جمعه زاهدان در پایان افزود: هدف نهایی مؤسسه خاتم‌النبیین (ص) تربیت عالمانی دارای علم، عقلانیت، ایمان، اخلاق، معنویت و روحیه تعامل برای اعتلای جامعه اسلامی و تحقق تمدن نوین اسلامی است.