به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل رزاقپور، بازیکن تیم فولاد خوزستان پس از دیدار تیمهای فوتبال ذوبآهن و فولاد خوزستان که امشب (۱۸ مهر) در ورزشگاه فولادشهر برگزار شد و با تساوی یک بر یک به پایان رسید درباره عملکرد تیم و روند بازی اظهار کرد: بازی بسیار خوبی بود و فکر میکنم تماشاگرانی که از نزدیک شاهد مسابقه بودند از دیدن آن راضی بودند. ما در اکثر دقایق بازی مسلط بودیم و موقعیتهای خوبی هم در نیمه اول و هم در نیمه دوم داشتیم. با وجود غیبت چند بازیکن کلیدی مثل آقای امیری، آقای سلیمانی و آقای صادقی، همه بچهها با تمام توان خود تلاش کردند.
وی افزود: هدف ما کسب ۳ امتیاز بود و موقعیتهای خوبی هم داشتیم که میتوانستیم از آنها استفاده کنیم، اما متأسفانه بعد از یک غافلگیری گل خوردیم و با وجود تلاش فراوان، در نهایت موفق شدیم حداقل یک امتیاز خارج از خانه کسب کنیم. از روند تیم راضی هستم و امیدوارم با لطف خدا و تلاش بچهها بتوانیم روزبهروز بهتر شویم.
بازیکن تیم فوتبال فولاد خوزستان گفت: از نظر من، حمایت هواداران فوقالعاده است و واقعاً تلاش میکنیم با کسب نتایج خوب، دل مردم خوزستان را شاد کنیم، چرا که آنها لیاقت بهترینها را دارند. با وجود مشکلات و مصدومیتها، همه تیم با تمام توان کار میکنیم تا نتیجه مطلوب را کسب کنیم.
رزاقپور تصریح کرد: در خصوص خودم، خوشحالم که توانستم در کسب این یک امتیاز به تیم کمک کنم و امیدوارم شرایط شخصی و تیمی روزبهروز بهتر شود. در کنار فوتبال، من علاقه زیادی به غذا دارم و ماکارونی یکی از غذاهای محبوب من است، همچنین غذاهای شمالی مثل کدو پلو هم خیلی دوست دارم.
رزاقپور در پایان گفت: امیدوارم بتوانیم با همت و تلاش، نتایج بهتری کسب کنیم و رضایت هواداران را جلب کنیم.
