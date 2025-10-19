معاون وزیر ارتباطات:پوشش فیبرنوری در روستاها ۸۶ درصد است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حاتمی زاده شامگاه شنبه در نشست با فرمانداران و مسئولان ارتباطات غرب استان البرز در شهرستان ساوجبلاغ، اظهار کرد: این جلسه آغاز برنامهای جامع برای بررسی میدانی مشکلات ارتباطی است و در مراحل بعدی بهصورت شهرستان به شهرستان در وزارتخانه ادامه خواهد داشت تا برنامهها دقیقتر و قابلاجرا شوند.
وی با اشاره به هدفگذاری ۲۰ میلیون اتصال فیبر نوری تا پایان برنامه هفتم توسعه، افزود: وزارت ارتباطات بر تحقق اتصال واقعی، نه صرفاً پوشش اسمی، تأکید دارد و برخی ناهماهنگیها میان دستگاهها و اپراتورها موجب کندی اجرای پروژه شده که با تقسیمکار جدید و نظارت سازمان تنظیم مقررات در حال اصلاح و بازنگری است.
این مقام مسئول توسعه ارتباطات در روستاها را از اولویتهای وزارت ارتباطات دانست و گفت: در حال حاضر پوشش واقعی روستاها حدود ۸۶ درصد است و هدف ما رساندن این عدد به ۱۰۰ درصد تا پایان برنامه هفتم توسعه پیشرفت است چراکه توسعه زیرساخت ارتباطی در روستاها علاوه بر ایجاد اشتغال، از مهاجرت نیز جلوگیری میکند.
حاتمی زاده با اشاره به جایگاه پیشرو استان البرز در حوزه فناوری فضایی، افزود: البرز یکی از استانهای فعال در حوزه دانش فضایی است و نقش مهمی در ارتقای توان علمی کشور دارد.
وی همچنین از اجرای طرح آموزش هوش مصنوعی برای ۱۰ هزار دانشآموز در چهار شهرستان کشور خبر داد و گفت: این طرح در قالب پلتفرم «ایران دیجیتال» اجرا میشود و در آینده توسعه خواهد یافت.
معاون وزیر ارتباطات درباره طرح هوشمند سازی دولت نیز گفت: ۱۶ پلتفرم ملی برای خدمات دیجیتال طراحیشده که ۶ مورد از آنها تا پایان امسال تکمیل میشود تا مردم بتوانند خدمات دولتی را شفافتر و سریعتر دریافت کنند.
حاتمی زاده در پایان تأکید کرد: با همکاری فرمانداران و ارائه اطلاعات دقیق از وضعیت ارتباطات شهرستانها، امیدواریم سال آینده شاهد کاهش محسوس مشکلات ارتباطی مردم استان بهویژه در غرب البرز باشیم.
