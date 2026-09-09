به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین یاسین حسین‌آبادی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: یکی از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای سال ۱۴۰۵، شناسایی جشنواره‌های فعال در کشور و فراهم کردن زمینه حضور موضوع مهدویت در این رویدادهاست که جشنواره رشد وزارت آموزش‌وپرورش در همین چارچوب مورد توجه قرار گرفته است.



وی افزود: در همین راستا، نشست مشترکی با مسئولان اداره کل تکنولوژی‌های آموزشی و سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش‌وپرورش برگزار شد و ظرفیت‌های موجود برای فعالیت مشترک در زمینه تولید و ارائه آثار مهدوی مورد بررسی قرار گرفت.



رئیس دبیرخانه ستاد توسعه فرهنگ مهدویت و انتظار کشور ادامه داد: در این نشست درباره حوزه‌های مختلفی از جمله فیلم، تصویرسازی، عکس، کتاب و محتوای آموزشی و تبیینی با موضوع مهدویت گفت‌وگو شد و در خصوص بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، توافقات مناسبی صورت گرفت.



حسین‌آبادی با اشاره به استقبال مسئولان آموزش‌وپرورش از این طرح بیان کرد: هدف از این همکاری، استفاده از ظرفیت جشنواره رشد برای شناسایی، تولید و معرفی آثار مرتبط با فرهنگ مهدویت و فراهم کردن زمینه حضور پررنگ‌تر این موضوع در عرصه‌های آموزشی و فرهنگی است.



وی خاطرنشان کرد: بر اساس توافقات انجام‌شده، چارچوب همکاری‌های مشترک میان مجموعه‌های مرتبط باید در قالب یک سند مشخص تدوین شود تا زمینه اجرای برنامه‌ها و تقسیم وظایف میان بخش‌های مختلف فراهم شود.



رئیس دبیرخانه ستاد توسعه فرهنگ مهدویت و انتظار کشور افزود: این ستاد نیز در ادامه مسیر، ظرفیت مجموعه‌های تخصصی فعال در حوزه مهدویت را شناسایی و فعال خواهد کرد و با معرفی دستگاه‌ها و نهادهای مشارکت‌کننده، برای تقویت حضور موضوع مهدویت در جشنواره رشد اقدام می‌کند.



وی با اشاره به گستردگی قالب‌های قابل ارائه در جشنواره رشد اظهار کرد: ظرفیت‌های موجود در حوزه‌های فیلم، عکس، تصویرسازی، کتاب و تولیدات آموزشی می‌تواند زمینه مناسبی برای عرضه آثار مرتبط با مهدویت و بهره‌گیری از توان فعالان این عرصه فراهم کند.



حسین‌آبادی ادامه داد: همکاری میان ستاد توسعه فرهنگ مهدویت و انتظار کشور و بخش‌های تخصصی وزارت آموزش‌وپرورش می‌تواند در مراحل مختلف این رویداد از جمله داوری آثار، تولید محتوا و انتشار آثار مورد توجه قرار گیرد.



وی گفت: استفاده از ظرفیت مجموعه‌های تخصصی و دستگاه‌های مرتبط، بخش دیگری از برنامه همکاری برای حضور موضوع مهدویت در جشنواره رشد است و این همکاری محدود به یک مرحله از برگزاری جشنواره نخواهد بود.



رئیس دبیرخانه ستاد توسعه فرهنگ مهدویت و انتظار کشور افزود: مشارکت در فرایند داوری آثار، پشتیبانی از تولید آثار و همکاری در انتشار محصولات و سایر مراحل برگزاری جشنواره، از جمله محورهایی است که در ادامه این همکاری‌ها دنبال خواهد شد.



وی خاطرنشان کرد: ایجاد بخش مهدویت در جشنواره‌های فعال کشور از برنامه‌های سال ۱۴۰۵ ستاد توسعه فرهنگ مهدویت و انتظار کشور است و جشنواره رشد به عنوان یکی از ظرفیت‌های مورد توجه، می‌تواند زمینه معرفی آثار آموزشی و فرهنگی مرتبط با این حوزه را فراهم کند.