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۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۱۴

ظرفیت‌های مهدوی به جشنواره رشد آموزش‌وپرورش اضافه می‌شود

ظرفیت‌های مهدوی به جشنواره رشد آموزش‌وپرورش اضافه می‌شود

قم- رئیس دبیرخانه ستاد توسعه فرهنگ مهدویت و انتظار کشور از برنامه‌ریزی برای ایجاد بخش ویژه مهدویت در جشنواره رشد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین یاسین حسین‌آبادی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: یکی از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای سال ۱۴۰۵، شناسایی جشنواره‌های فعال در کشور و فراهم کردن زمینه حضور موضوع مهدویت در این رویدادهاست که جشنواره رشد وزارت آموزش‌وپرورش در همین چارچوب مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: در همین راستا، نشست مشترکی با مسئولان اداره کل تکنولوژی‌های آموزشی و سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش‌وپرورش برگزار شد و ظرفیت‌های موجود برای فعالیت مشترک در زمینه تولید و ارائه آثار مهدوی مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس دبیرخانه ستاد توسعه فرهنگ مهدویت و انتظار کشور ادامه داد: در این نشست درباره حوزه‌های مختلفی از جمله فیلم، تصویرسازی، عکس، کتاب و محتوای آموزشی و تبیینی با موضوع مهدویت گفت‌وگو شد و در خصوص بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، توافقات مناسبی صورت گرفت.

حسین‌آبادی با اشاره به استقبال مسئولان آموزش‌وپرورش از این طرح بیان کرد: هدف از این همکاری، استفاده از ظرفیت جشنواره رشد برای شناسایی، تولید و معرفی آثار مرتبط با فرهنگ مهدویت و فراهم کردن زمینه حضور پررنگ‌تر این موضوع در عرصه‌های آموزشی و فرهنگی است.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس توافقات انجام‌شده، چارچوب همکاری‌های مشترک میان مجموعه‌های مرتبط باید در قالب یک سند مشخص تدوین شود تا زمینه اجرای برنامه‌ها و تقسیم وظایف میان بخش‌های مختلف فراهم شود.

رئیس دبیرخانه ستاد توسعه فرهنگ مهدویت و انتظار کشور افزود: این ستاد نیز در ادامه مسیر، ظرفیت مجموعه‌های تخصصی فعال در حوزه مهدویت را شناسایی و فعال خواهد کرد و با معرفی دستگاه‌ها و نهادهای مشارکت‌کننده، برای تقویت حضور موضوع مهدویت در جشنواره رشد اقدام می‌کند.

وی با اشاره به گستردگی قالب‌های قابل ارائه در جشنواره رشد اظهار کرد: ظرفیت‌های موجود در حوزه‌های فیلم، عکس، تصویرسازی، کتاب و تولیدات آموزشی می‌تواند زمینه مناسبی برای عرضه آثار مرتبط با مهدویت و بهره‌گیری از توان فعالان این عرصه فراهم کند.

حسین‌آبادی ادامه داد: همکاری میان ستاد توسعه فرهنگ مهدویت و انتظار کشور و بخش‌های تخصصی وزارت آموزش‌وپرورش می‌تواند در مراحل مختلف این رویداد از جمله داوری آثار، تولید محتوا و انتشار آثار مورد توجه قرار گیرد.

وی گفت: استفاده از ظرفیت مجموعه‌های تخصصی و دستگاه‌های مرتبط، بخش دیگری از برنامه همکاری برای حضور موضوع مهدویت در جشنواره رشد است و این همکاری محدود به یک مرحله از برگزاری جشنواره نخواهد بود.

رئیس دبیرخانه ستاد توسعه فرهنگ مهدویت و انتظار کشور افزود: مشارکت در فرایند داوری آثار، پشتیبانی از تولید آثار و همکاری در انتشار محصولات و سایر مراحل برگزاری جشنواره، از جمله محورهایی است که در ادامه این همکاری‌ها دنبال خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: ایجاد بخش مهدویت در جشنواره‌های فعال کشور از برنامه‌های سال ۱۴۰۵ ستاد توسعه فرهنگ مهدویت و انتظار کشور است و جشنواره رشد به عنوان یکی از ظرفیت‌های مورد توجه، می‌تواند زمینه معرفی آثار آموزشی و فرهنگی مرتبط با این حوزه را فراهم کند.

کد مطلب 6942131

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