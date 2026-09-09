مهدی فیروزی، مدیر غرفه طرفه، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت کاغذ مورد استفاده در تولید نوشت‌افزار گفت: بخش عمده کاغذی که در تولید محصولات این مجموعه استفاده می‌شود، خارجی و وارداتی است و افزایش روزانه قیمت کاغذ، تولیدکنندگان را با مشکلات جدی مواجه کرده است.



وی افزود: در شرایط فعلی کشور، قیمت کاغذ به‌صورت روزانه افزایش پیدا می‌کند و حتی ممکن است طی دو یا سه روز، قیمت هر بند کاغذ دو تا سه میلیون تومان افزایش داشته باشد. این وضعیت باعث شده تولیدکنندگان با این مسئله مواجه باشند که محصولات خود را با چه قیمتی عرضه کنند تا بتوانند هزینه تولید مجدد همان محصولات را تأمین کنند.



فیروزی ادامه داد: فروش محصولات با قیمت‌های قبلی، در شرایطی که هزینه مواد اولیه افزایش پیدا کرده است، حتی می‌تواند برای تولیدکننده همراه با ضرر باشد و امکان ادامه تولید را دشوار کند.



مدیر غرفه طرفه درباره استفاده از کاغذ ایرانی نیز گفت: اگر کاغذ ایرانی با کیفیت مناسب وجود داشته باشد، مانعی برای استفاده از آن نداریم. اتفاقاً برند ما تا حد زیادی بر استفاده از کالاهای ایرانی تمرکز کرده است و هر محصولی که نمونه ایرانی داشته باشد و بتواند از نظر کیفیت با نمونه‌های خارجی رقابت کند، برای ما قابل استفاده است.





وی با اشاره به مشکلات کیفی برخی نمونه‌های کاغذ ایرانی اظهار کرد: مسئله این است که برخی کاغذهای ایرانی کیفیت مناسبی ندارند و استفاده از آنها می‌تواند حتی به چاپگر آسیب بزند و در نهایت کیفیت نهایی محصول نیز آن چیزی نباشد که مورد انتظار تولیدکننده و مصرف‌کننده است.



فیروزی خاطرنشان کرد: به همین دلیل بخش قابل توجهی از کاغذ مورد استفاده در محصولات این مجموعه همچنان وارداتی است و بخش زیادی از این کاغذها نیز از چین وارد می‌شوند.



وی در پایان تأکید کرد که در صورت تولید کاغذ ایرانی با کیفیت مناسب و قابل رقابت با نمونه‌های خارجی، استفاده از آن برای تولیدکنندگان می‌تواند گزینه قابل قبولی باشد.



دوازدهمین دوره نمایشگاه ایران‌نوشت از تاریخ ۱۶شهریور تا۳۱ شهریورماه در رواق شرقی مصلی امام خمینی(ره) در حال برگزاری است.