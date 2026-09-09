به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، دوازدهمین رویداد «جمعه‌های تئاتر شهر» روز جمعه ۲۰ شهریور به برگزاری مراسم رونمایی از کتابی با موضوع طراحی لباس اختصاص پیدا کرده است.

کتاب «هنر پوشاندن نقش - طراحی لباس صحنه از منظر تاریخی، تحلیلی و محتوایی» عنوان یکی از تازه ترین آثار انتشار یافته در حوزه تئاتر به نویسندگی راضیه ابراهیمیان طراح لباس، مدرس و پژوهشگر است که روز جمعه با حضور تعدادی از هنرمندان شناخته شده تئاتر در قالب دوازدهمین رویداد «جمعه‌های تئاتر شهر» با همکاری دفتر پژوهش، آموزش و انتشارات اداره کل هنرهای نمایشی پیش روی مخاطبان قرار می گیرد.

در توضیح این کتاب که توسط انتشارات «میردشتی» در دسترس مخاطبان قرار گرفته، آمده است:

«لباس صحنه، تنها پوششی برای بازیگر نیست؛ بخشی از روایت است. عنصری زنده که تاریخ، شخصیت و کنش نمایشی را به هم پیوند می زند. «هنر پوشاندن نقش» تلاشی است برای بازخوانی این زبان خاموش؛ زبانی که پیش از کلام، معنا می آفریند.

این کتاب با نگاهی جامع به تاریخ لباس و تاریخ لباس های نمایشی در ایران و جهان، با تکیه برتجربه آموزشی و اجرایی نویسنده، مسیر طراحی لباس صحنه را از شناخت بسترهای تاریخی و زیبایی شناختی تا فرآیند عملی طراحی، الگوسازی و دوخت دنبال می کند.

ساختار کتاب برپایه سه محور کلیدی در رشته های نمایشی شکل گرفته و به گونه‌ای تدوین شده که هم برای دانشجویان و هنرجویان و هم برای طراحان جوان و پژوهشگران این حوزه قابل استفاده باشد. ضمن اینکه پرداختن به چالش های اجرایی، کمبود منابع تخصصی و نیاز به پیوند میان نظریه و عمل، «هنر پوشاندن نقش» را به اثری کاربردی و الهام بخش بدل کرده است؛ کتابی برای آنان که می خواهند لباس صحنه را نه صرفا به عنوان پوشش، بلکه به مثابه بخشی جدایی ناپذیر از روایت نمایشی درک و خلق کند.»

راضیه ابراهیمیان از جمله هنرمندانی است که فعالیت های حرفه ای خود طی سال های اخیر را متمرکز بر پژوهش، طراحی، تولید محتوای ادیتوریال و توسعه روایت‌های خلاق در پیوند میان مد، علم، فرهنگ و هنر کرده است؛ وی علاوه بر سردبیری نشریه، در طراحی و هدایت پروژه‌های عکاسی و فیلم‌های ادیتوریال برای برندهای مد، پوشاک، زیورآلات و صنایع خلاق نیز فعالیت داشته است.

دوازدهمین ویژه برنامه «جمعه‌های تئاتر شهر» با همکاری دفتر پژوهش، آموزش و انتشارات اداره کل هنرهای نمایشی ساعت ۱۷:۳۰ روز جمعه ۲۰ شهریور ۱۴۰۵ در تالار مشاهیر مجموعه تئاتر شهر برگزار و ورود برای علاقه مندان و مخاطبان آزاد است.

ویژه برنامه «جمعه‌های تئاتر شهر» از جمله رویدادهای جنبی مجموعه تئاترشهر است که طی آن برنامه هایی چون «اکران فیلم تئاترهای موفق به صحنه رفته در تئاتر شهر»، «اکران آثار سینمایی مستند مرتبط با حوزه تئاتر»، «رونمایی از کتاب های تخصصی حوزه تئاتر»، «نشست های پژوهشی و تخصصی حوزه هنرهای نمایشی»، «مراسم نکوداشت چهره های شاخص عرصه تئاتر در ادوار مختلف»، «کارگاه های آموزشی»، «جلسات نمایشنامه خوانی» و برنامه های متنوع دیگر پیش روی مخاطبان قرار خواهد گرفت.