نمایشگاه «هُدی» در مسیر تقویت هویت ایرانی ـ اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، قادر آشنا، مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور، در آیین افتتاحیه دهمین نمایشگاه ملی پوشاک ایرانی ـ اسلامی «هُدی»، صیانت از هویت ایرانی ـ اسلامی و پاسداشت پیشینه تاریخی و تمدنی کشور را از مهمترین ضرورتهای فرهنگی دانست. آشنا با قدردانی از دستاندرکاران برگزاری این نمایشگاه، تداوم برگزاری نمایشگاه «هُدی» را اقدامی ارزشمند در توجه به موضوع پوشاک و پیوند آن با فرهنگ و هویت جامعه دانست.
او، با اشاره به شرایط فرهنگی و رسانهای حاکم بر جهان اظهار کرد: امروز نظام سلطه با استفاده از ابزارهای مختلف و ظرفیت گسترده رسانهای تلاش میکند هویت فرهنگی ملتها را تحت تأثیر قرار دهد و آنان را از اصالت، ریشههای تاریخی و پیشینه تمدنی خود دور کند.
دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور افزود: در چنین شرایطی، برگزاری نمایشگاههایی مانند «هُدی» تنها یک رویداد در حوزه پوشاک نیست، بلکه اقدامی فرهنگی برای صیانت از هویت ایرانی و اسلامی و پاسداشت ارزشها، باورها و میراثی است که از نسلهای گذشته به ما رسیده است.
آشنا با تأکید بر جایگاه ایران در تاریخ و تمدن منطقه تصریح کرد: ایران سرزمینی با تمدنی ریشهدار و پیشینهای گسترده است و هویت ایرانی در طول قرنها شکل گرفته و با فرهنگ، باورها و میراث این سرزمین پیوند خورده است؛ ازاینرو، صیانت از هویت ایرانی، اسلامی و دینی و پاسداشت این پیشینه، مسئولیتی مهم برای همه ماست.
او، ادامه داد: جریان سلطه تلاش میکند ملتها را از هویت و اصالت خود دور کند، اما آنچه در برابر این جریان قرار دارد، تمدن و هویت ملت ایران است؛ تمدنی که حاصل قرنها فرهنگ، اندیشه و تلاش مردمان این سرزمین است و نمیتوان بهسادگی آن را از میان برد.
مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اهمیت پوشاک در عرصه فرهنگی گفت: پوشاک یکی از مؤلفههای مهم فرهنگ و هویت جامعه است و طراحی و تولید پوشاک ایرانی ـ اسلامی میتواند در تقویت، بازنمایی و انتقال هویت فرهنگی جامعه نقش مؤثری ایفا کند.
آشنا در ادامه با اشاره به ایستادگی جمهوری اسلامی ایران در برابر نظام سلطه، آمریکا و رژیم صهیونیستی اظهار کرد: ملت ایران با تکیه بر هویت، فرهنگ و تمدن خود در برابر نظام سلطه ایستاده است و با وجود مشکلات و دشواریها، مسیر خود را با اقتدار ادامه خواهد داد.
او، در پایان ضمن قدردانی از تمامی دستاندرکاران و فعالان برگزاری دهمین نمایشگاه ملی پوشاک ایرانی ـ اسلامی «هُدی»، از تلاشهای آنان در مسیر تقویت فرهنگ و هویت ایرانی ـ اسلامی تشکر کرد و برای فعالان این عرصه، سلامتی و توفیق روزافزون از خداوند متعال خواستار شد.
دهمین نمایشگاه ملی پوشاک ایرانی ـ اسلامی «هُدی» از ۱۷ تا ۲۷ شهریورماه، از ساعت ۱۶ تا ۲۳، در شبستان مصلای حضرت امام خمینی(ره) پذیرای علاقهمندان و بازدیدکنندگان خواهد بود.
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