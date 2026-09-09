ساماندهی اموال تملیکی خراسان جنوبی شتاب گرفت؛ جهش ۱۴۴ درصدی فروش

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: عملکرد دستگاه‌های اجرایی تنها در اجرای طرح‌های عمرانی و اقتصادی خلاصه نمی‌شود؛ بخشی از این کارنامه در مجموعه‌هایی رقم می‌خورد که شاید کمتر در ویترین اخبار قرار داشته باشند، اما نقش مهمی در ساماندهی دارایی‌ها، صیانت از حقوق دولت و بازگرداندن کالاها به چرخه اقتصادی دارند.

اداره‌کل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی خراسان جنوبی طی دو سال اخیر با افزایش تعیین تکلیف کالاها و رشد فروش، مسیر تازه‌ای را در مدیریت اموال موجود در انبارها دنبال کرده است.

محمد مرادقلی، مدیرکل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی خراسان جنوبی در گفتگو با مهر اظهار کرد: در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۴ تعداد ۵۸۱ پرونده در حوزه اموال منقول تشکیل شد و در مجموع یک‌هزار و ۹۱۵ ردیف کالا تعیین تکلیف شد.

وی افزود: از این تعداد، یک‌هزار و ۳۱۳ ردیف کالا در فرآیند فروش قرار گرفت که ارزش فروش آنها به ۳۹۸ میلیارد ریال رسید.

مرادقلی ادامه داد: ۶۰۲ ردیف کالای دیگر نیز از طریق عملیات غیر از فروش شامل استرداد، انهدام، واگذاری و سایر فرآیندهای قانونی تعیین تکلیف شد که ارزش این اقلام بیش از ۵۹۸ میلیارد و ۳۲۵ میلیون ریال بوده است.

فروش اموال تملیکی در مسیر جهش

یکی از شاخص‌های قابل توجه در کارنامه این مجموعه، رشد قابل توجه ارزش فروش است. مجموع فروش اموال تملیکی خراسان جنوبی در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۶۳ میلیارد و ۳۵۲ میلیون ریال بود؛ رقمی که در سال ۱۴۰۴ به ۳۹۸ میلیارد ریال رسید.

به این ترتیب، فروش اموال تملیکی استان در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۳ حدود ۱۴۴ درصد افزایش داشته است؛ رشدی که نشان می‌دهد تعیین تکلیف کالاها تنها به کاهش موجودی انبارها محدود نمانده و بخشی از این فرآیند، منابع مالی قابل توجهی را نیز به همراه داشته است.

این روند در سال ۱۴۰۵ نیز ادامه پیدا کرده است. بر اساس اعلام مدیرکل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی خراسان جنوبی، طی چهار ماه نخست امسال ۱۳۰ پرونده تشکیل و ۷۴۲ ردیف کالا از طریق تمامی فرآیندهای قانونی تعیین تکلیف شده است.

در همین مدت ۲۹۹ ردیف کالا به فروش رسیده و مجموع مبلغ فروش آنها به ۲۱۷ میلیارد و ۸۶۷ میلیون و ۵۸۲ هزار و ۶۷۰ ریال رسیده است.

۴۱۰ ردیف کالا در مسیر انهدام

البته همه کالاهای موجود در انبارهای اموال تملیکی قابلیت فروش ندارند و بخشی از آنها بر اساس ماهیت کالا و ضوابط قانونی باید از چرخه مصرف خارج شوند.

مرادقلی گفت: در چهار ماه نخست سال جاری ۴۱۰ ردیف کالا به ارزش ۴۷ میلیارد و ۸۷۴ میلیون و ۴۷۵ هزار و ۶۵۲ ریال از طریق انهدام تعیین تکلیف شده است.

وی همچنین از استرداد ۲۳ ردیف کالا خبر داد و افزود: ارزش کالاهای مستردشده در این مدت ۳۵ میلیارد و ۸۵۳ میلیون و ۷۸ هزار و ۳۸۰ ریال بوده است.

تعیین تکلیف؛ حلقه مهم مدیریت اموال

آنچه در این آمار بیش از همه خودنمایی می‌کند، تعداد کالاهایی است که از بلاتکلیفی خارج شده‌اند. یک‌هزار و ۹۱۵ ردیف کالا در سال ۱۴۰۴ و ۷۴۲ ردیف دیگر در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵، از طریق فروش، انهدام، استرداد، واگذاری و دیگر روش‌های قانونی تعیین تکلیف شده‌اند.

این ارقام، تصویر مجموعه‌ای را نشان می‌دهد که مأموریت آن صرفاً فروش کالا نیست؛ بلکه مدیریت سرنوشت اموالی است که به دلایل مختلف وارد چرخه اموال تملیکی شده‌اند و باید مطابق قانون تعیین تکلیف شوند.

مدیرکل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی خراسان جنوبی با تأکید بر اهمیت تسریع در تعیین تکلیف کالاها گفت: جلوگیری از ماندگاری کالاها در انبارها، اجرای دقیق فرآیندهای قانونی و افزایش بهره‌وری در مدیریت اموال، از محورهای اصلی فعالیت این اداره‌کل است.

کارنامه دو سال اخیر این مجموعه نشان می‌دهد مسیر ساماندهی اموال تملیکی در خراسان جنوبی، همزمان با افزایش تعیین تکلیف کالاها، به سمت افزایش فروش و خروج سریع‌تر اموال از چرخه انبارداری حرکت کرده است؛ مسیری که در نهایت می‌تواند بخشی از ظرفیت‌های اقتصادی پنهان در کالاهای تعیین تکلیف‌نشده را به چرخه اقتصاد بازگرداند.