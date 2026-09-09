هشدارزرد هواشناسی برای شمال و شرق اصفهان؛تندباد و گرد و خاک در راه است

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان اصفهان با صدور هشدار سطح زرد شماره ۳۸، نسبت به وزش باد نسبتاً شدید تا شدید در برخی مناطق استان هشدار داد

بر اساس این هشدار، این سامانه از شنبه ۲۱ شهریورماه فعال می‌شود و فعالیت آن تا دوشنبه ۲۳ شهریورماه ادامه خواهد داشت.

بر اساس اعلام هواشناسی، مناطق شمال و شرق استان اصفهان و شهرستان‌های آران و بیدگل، اردستان، انارک، بادرود، چوپانان، خور و بیابانک، برخوار (دولت‌آباد)، زواره، کاشان، کوهپایه، مهاباد، شاهین‌شهر و میمه، نایین، نطنز و ورزنه تحت تأثیر این شرایط جوی قرار خواهند گرفت.

کاهش دید و احتمال خسارت به سازه‌های موقت

مهم‌ترین مخاطرات پیش‌بینی‌شده در این سامانه، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، خیزش و انتقال گردوخاک در مناطق مستعد، کاهش دید افقی و افزایش غلظت گردوغبار اعلام شده است.

هواشناسی همچنین نسبت به احتمال سقوط اشیا از ارتفاع، آسیب به سازه‌های موقت، داربست‌ها، تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانه‌ها هشدار داده است.

از دیگر پیامدهای این شرایط جوی می‌توان به شکستن شاخه و درختان فرسوده، اختلال در ترددهای جاده‌ای به‌ویژه در محورهای کویری و برون‌شهری، افزایش غلظت گردوخاک و کاهش کیفیت هوا اشاره کرد.

اداره کل هواشناسی استان اصفهان به شهروندان توصیه کرده است از استقرار سازه‌های موقت و تابلوهای تبلیغاتی در نقاط ناایمن خودداری کرده و خودروها را در مجاورت درختان فرسوده و ساختمان‌های نیمه‌کاره پارک نکنند.

همچنین به رانندگان، به‌ویژه در محورهای کویری و مناطق شرقی و شمالی استان، توصیه شده است هنگام کاهش دید ناشی از گردوخاک، با احتیاط بیشتری تردد کنند.

هواشناسی همچنین بر استفاده از ماسک در مناطق کویری و بیابانی برای گروه‌های حساس و رعایت نکات ایمنی در انجام فعالیت‌های عمرانی تأکید کرده است.