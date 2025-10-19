ابک: تجهیز پمپ بنزین سیار در استان مرکزی یک ضرورت است

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت اله ابک پیش از ظهر یکشنبه در چهارمین نشست پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان مرکزی اظهار کرد: آمادگی کامل برای مقابله با حوادث احتمالی در کارخانهها و مسیرهای خارج از روستا مورد تأکید است.
وی افزود: تمام مواد و فرآیندهای تولید تحت دستورالعملهای ایمنی مشخص بررسی شده و تیمهای شهرداری و آتشنشانی در حد توان و آموزشهای موجود آماده پاسخگویی هستند.
ابک تصریح کرد: تخصص برخی نیروهای شهرداری محدود است و برای مدیریت حوادث احتمالی، آموزشهای لازم و پوشش حمایتی کامل برای تیمها لحاظ شده است.
وی ادامه داد: هر حادثهای با رعایت کامل پروتکلهای ایمنی و هماهنگی با تیمهای متخصص پیگیری خواهد شد تا خطرات احتمالی به حداقل برسد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی افزود: در جریان جنگ ۱۲ روزه، پمپ بنزین سیار نقش مهمی در تأمین سوخت نیروها و تجهیزات ایفا کرد.
وی گفت: با توجه به تجربههای عملی و ضرورت آمادگی در شرایط اضطراری، پیشنهاد میشود که یک یا چند پمپ بنزین سیار برای استان پیشبینی و تجهیز شود تا در مواقع بحران یا محدودیت دسترسی به سوخت، نیازهای حیاتی استان به سرعت و بهطور مستمر تأمین گردد.
ابک تصریح کرد: این اقدام ضمن افزایش تابآوری و آمادگی عملیاتی استان، میتواند نقش مؤثری در کاهش اختلالات احتمالی در حملونقل و خدمات ضروری ایفا کند و با هماهنگی دستگاههای ذیربط، برنامهریزی و اجرای آن در دستور کار قرار گیرد.
وی بر لزوم ادامه نظارت دقیق و اجرای کامل دستورالعملها برای حفظ ایمنی کارکنان و مردم منطقه تأکید کرد و گفت: ضروری است جلسات دورهای برای ارزیابی اقدامات ایمنی و پوشش حوادث به طور منظم برگزار شود.
