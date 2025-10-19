  1. استانها
۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۰۰

خالقی: اهدای اعضای بیمار مرگ مغزی در مشهد به ۴ نفر زندگی دوباره بخشید

مشهد- مسئول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: اهدای اعضای بیمار ۵۱ ساله مرگ مغزی ساکن مشهد به چهار بیمار نیازمند حیاتی دوباره بخشید.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم خالقی اظهار کرد: در هزار و هفتصد و پنجاهمین عمل اهدای عضو از اهداکننده مرگ مغزی این دانشگاه، مرحوم «علی دهقانی» معرفی شده از بیمارستان شهید هاشمی‌نژاد مشهد پس از تأیید مرگ مغزی و کسب رضایت خانواده‌اش در بیمارستان منتصریه این شهر تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.

مسئول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد: کبد این بیمار مرگ مغزی در بیمارستان منتصریه به بیمار ۵۵ ساله ساکن بیرجند که از نارسایی کبد رنج می‌برد اهدا و پیوند شد.

وی گفت: قرنیه‌های زنده یاد دهقانی نیز برای پیوند به ۲ نفر در بانک چشم این دانشگاه و قسمتی از پوست وی برای پیوند به بیماران بستری در بخش سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد ارسال شد.

