بیست و هفتمین نشست اتحادیه دانشگاه های حاشیه دریای کاسپین برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و هفتمین نشست سالانه اتحادیه دانشگاه‌های دولتی و مراکز تحقیقاتی کشورهای حاشیه دریای کاسپین با محوریت «اکوسیستم کاسپین: یکپارچه‌سازی علم و آموزش» با حضور سرپرست دانشگاه گیلان و به میزبانی دانشگاه دولتی دوست محمداف آتیرائو در کشور قزاقستان برگزار شد.

اتحادیه دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی کشورهای حاشیه دریای کاسپین، با ۶۴ عضو از دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی ایران، قزاقستان، آذربایجان، روسیه و ترکمنستان، نزدیک به سه دهه است که به عنوان بستری برای توسعه همکاری‌های علمی، آموزشی و فرهنگی میان کشورهای منطقه فعالیت می‌کند و دانشگاه گیلان نیز در این راستا، مسئولیت دبیرخانه ایرانی اتحادیه و هماهنگی اعضای ایرانی را بر عهده دارد.

شایان ذکر است؛ رایزنی‌های علمی با رؤسای دانشگاه‌های عضو اتحادیه کشورهای حاشیه دریای کاسپین، سخنرانی در مجمع عمومی، سخنرانی در مراسم هشتاد و پنجمین سالگرد تأسیس دانشگاه دولتی دوست محمداف آتیرائو، بازدید از دانشگاه دولتی نفت و گاز آتیرائو، بازدید از مرکز زبان فارسی دانشگاه دولتی دوست محمداف آتیرائو و امضای سه تفاهم‌نامه همکاری با دانشگاه‌های عضو اتحادیه از جمله مهمترین برنامه‌های سرپرست دانشگاه گیلان در این نشست است.