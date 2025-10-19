به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین احسان‌الله محمدی پیش از ظهر یکشنبه در نشست با مسئولین سیاسی نیروهای مسلح استان گیلان، از موقعیت فعلی نظام جمهوری اسلامی گفت و اظهار کرد: نظام جمهوری اسلامی در موقعیتی حساس و سرنوشت‌ساز است.

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه قدس گیلان، با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر «نزدیکی به قله» افزود: این تعبیر به معنای ورود به مرحله‌ای دشوار است، چرا که دشمن نیز تمام توان خود را به‌کار گرفته تا مانع فتح قله شود.

وی با بیان اینکه در نبرد جبهه اسلام و یهود هرچه به هم نزدیک‌تر شوند، سختی‌ها بیشتر خواهد شد، تصریح کرد: این نزدیکی، نشانه‌ای از رشد و پیشرفت جبهه اسلام است.

حجت‌الاسلام محمدی با اشاره به برخی نشانه‌های این پیشرفت تمدنی، از جمله برگزاری سفره افطاری در پارک‌های نیویورک و پخش صدای اذان در فضای عمومی غرب، اظهار کرد: اسلام در حال گسترش فرهنگی و معنوی در سطح جهانی است و این بیداری، بیمه‌ای برای آینده امت اسلامی خواهد بود.

وی با استناد به آیه ۷ سوره بقره «خَتَمَ اللَّهُ عَلَیٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَیٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَیٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ»، افزود: رسالت اصلی پیامبران، هدایت دقیق انسان‌ها و رساندن جاهلان به عقلانیت بوده است؛ نه صرفاً عالم کردن آنان.

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه قدس گیلان با تفکیک میان «جهل» و «جهالت» گفت: عالم‌سازی کار رایجی است و در حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها موفقیت‌هایی در این زمینه وجود دارد، اما عقل‌گرایی و جهالت‌زدایی بسیار دشوارتر است.

وی تصریح کرد: جهالت، برخلاف جهل، ریشه در غرور و خودخواهی دارد و می‌تواند علم را از پا درآورد.

حجت‌الاسلام محمدی با بیان اینکه گاهی انسان‌ها با اینکه حقیقت را می‌دانند، اما خلاف آن عمل می‌کنند، گفت: این همان جهالت است که درِ علم را می‌بندد و راه هدایت را سد می‌کند.

وی با تاکید بر مبارزه بیش از هر زمان دیگر، با جهالت افزود: این همان رسالتی است که از انبیا به ما رسیده و در مسیر رسیدن به قله، حیاتی و تعیین‌کننده است.