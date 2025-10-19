نخستین رئیس سازمان بازنشستگی کشوری درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، مرحوم کاشانیان در دوران مسئولیت خود در پست‌های مختلفی از جمله ریاست سازمان بازنشستگی کشوری (از فروردین ۱۳۵۴ تا بهمن ۱۳۵۵)، مدیریت عامل سازمان بیمه خدمات درمانی و معاونت اداری و مالی وزارت کار و امور اجتماعی فعالیت داشت.

زنده یاد کاشانیان در تأسیس و راه‌اندازی ساختار اولیه صندوق بازنشستگی کشوری به شکل امروزی آن نقش داشت و نخستین اساسنامه این صندوق را نوشت.

گفتنی است، زنده‌یاد منصور کاشانیان متولد سال ۱۳۱۸ در کرمانشاه، از چهره‌های شاخص و پیشرو در حوزه مدیریت دولتی و بازنشستگی کشور به شمار می‌رفت. کاشانیان که دارای تحصیلات عالی در رشته‌های علوم اداری، پرسنلی و مدیریت دولتی از دانشگاه واشینگتن دی. سی. و مؤسسه تحقیقات اجتماعی هلند بود، در سال ۱۳۵۳ سنگ‌بنای سازمان بازنشستگی کشوری را گذاشت و تا سال ۱۳۵۵ به‌عنوان نخستین رئیس این نهاد خدمت کرد.

وی همچنین سابقه تدریس مباحث «سازمان و مدیریت» را در دانشکده علوم اداری دانشگاه تهران و دانشگاه پلیس در کارنامه علمی خود داشت.