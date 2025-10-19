بورس رژیم صهیونیستی سقوط کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که در پی تازهترین تحولات امنیتی و از سرگیری حملات رژیم اسرائیل به غزه، ارزش سهام بورس در تل آویو سقوط کرد.
از سوی دیگر صفحات اجتماعی وابسته به شهرک نشینان صهیونیست هدف از دور جدید حملات رژیم صهیونیستی را حمایت از یاسر ابوشباب سرکرده باند تبهکار در غزه میدانند که وابسته به رژیم صهیونیستی است. آنها با انتقاد از این حملات معتقدند که آیا حفاظت از ابوشباب آنقدر ارزش دارد که جان عناصر ارتش اسرائیل به خطر بیفتد!؟
صفحات مجازی صهیونیستها اعلام کردهاند که این حملات پس از آن انجام شد که مبارزان مقاومت موفق شدهاند مخفیگاه یاسر ابوشباب در نوار غزه را شناسایی و او را دستگیر کنند.
