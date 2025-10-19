  1. استانها
  2. کردستان
۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۳۳

افتتاح ۶ پروژه ورزشی در کردستان به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش

افتتاح ۶ پروژه ورزشی در کردستان به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش

سنندج_ سرپرست اداره کل ورزش و جوانان کردستان از افتتاح و بهره‌برداری از شش پروژه ورزشی در شهرستان‌های سقز، مریوان و دهگلان به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد خاکی ظهر یکشنبه به خبرنگاران رسانه‌های کردستان اعلام کرد: به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش، چهار پروژه ورزشی در شهرستان‌های سقز، مریوان و دهگلان در استان کردستان افتتاح می‌شوندکه این پروژه‌ها در ایام هفته تربیت بدنی و ورزش، از تاریخ ۲۶ مهر تا دوم آبان ماه، به بهره‌برداری خواهند رسید.

وی افزود: افتتاح پروژه‌های ورزشی از جمله مهم‌ترین برنامه‌های این هفته است که با هدف ارتقای سطح فعالیت‌های ورزشی در مناطق مختلف استان برگزار می‌شود.

خاکی همچنین توضیح داد: این پروژه‌ها ورزشی در مناطق روستایی اجرا شده‌اند و هدف از آن‌ها توسعه زیرساخت‌های ورزشی در این بخش‌هاست.

وی اظهار داشت: با افتتاح این پروژه‌ها، دسترسی روستاییان به امکانات ورزشی تسهیل می‌شود و امید داریم که با ارتقای سطح ورزش در این مناطق، انگیزه‌های جدیدی برای جوانان و نوجوانان به وجود آید.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان کردستان درباره اعتبار پروژه‌های ورزشی این هفته گفت: مجموع اعتبار این پروژه‌ها بالغ بر ۱۸۰ میلیارد ریال است که از منابع استانی و ملی تأمین شده است.

وی در ادامه، پروژه‌های افتتاحی را شامل زمین‌های چمن مصنوعی در روستاهای ایرانخواه و گل‌تپه شهرستان سقز، روستای علی‌آباد مشیر در شهرستان دهگلان، و روستای شاهیدر در شهرستان مریوان عنوان کرد.

افتتاح این پروژه‌ها در حالی انجام می‌شود که اداره کل ورزش و جوانان کردستان در تلاش است تا با گسترش زیرساخت‌ها، زمینه را برای توسعه ورزش در مناطق دورافتاده فراهم کند.

کد خبر 6627243

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها