افتتاح ۶ پروژه ورزشی در کردستان به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد خاکی ظهر یکشنبه به خبرنگاران رسانههای کردستان اعلام کرد: به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش، چهار پروژه ورزشی در شهرستانهای سقز، مریوان و دهگلان در استان کردستان افتتاح میشوندکه این پروژهها در ایام هفته تربیت بدنی و ورزش، از تاریخ ۲۶ مهر تا دوم آبان ماه، به بهرهبرداری خواهند رسید.
وی افزود: افتتاح پروژههای ورزشی از جمله مهمترین برنامههای این هفته است که با هدف ارتقای سطح فعالیتهای ورزشی در مناطق مختلف استان برگزار میشود.
خاکی همچنین توضیح داد: این پروژهها ورزشی در مناطق روستایی اجرا شدهاند و هدف از آنها توسعه زیرساختهای ورزشی در این بخشهاست.
وی اظهار داشت: با افتتاح این پروژهها، دسترسی روستاییان به امکانات ورزشی تسهیل میشود و امید داریم که با ارتقای سطح ورزش در این مناطق، انگیزههای جدیدی برای جوانان و نوجوانان به وجود آید.
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان کردستان درباره اعتبار پروژههای ورزشی این هفته گفت: مجموع اعتبار این پروژهها بالغ بر ۱۸۰ میلیارد ریال است که از منابع استانی و ملی تأمین شده است.
وی در ادامه، پروژههای افتتاحی را شامل زمینهای چمن مصنوعی در روستاهای ایرانخواه و گلتپه شهرستان سقز، روستای علیآباد مشیر در شهرستان دهگلان، و روستای شاهیدر در شهرستان مریوان عنوان کرد.
افتتاح این پروژهها در حالی انجام میشود که اداره کل ورزش و جوانان کردستان در تلاش است تا با گسترش زیرساختها، زمینه را برای توسعه ورزش در مناطق دورافتاده فراهم کند.
